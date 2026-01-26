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«Πράσινο φως» σε τρία Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης με πόρους άνω των €625 εκατ.
Οικονομία
18:16 - 26 Ιαν 2026

«Πράσινο φως» σε τρία Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης με πόρους άνω των €625 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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  Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων ανέρχεται στα 625,3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.

Συγκεκριμένα, και με στόχο η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη να τεθεί στο επίκεντρο της αξιοποίησης των εθνικών πόρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής προόδου, εγκρίθηκαν:

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 215 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχονται στα 279,5 εκατ. ευρώ. Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 106.425.000 ευρώ (49,5%). Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 53.750.000 ευρώ (25%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 19.350.000 (9%). Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 12.900.000 ευρώ (6%). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 10.750.000 ευρώ (5%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 10.750.000 ευρώ (5%). Υποστήριξη Προγραμμάτων 1.075.000 ευρώ (0,5%).

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχονται στα 195 εκατ. ευρώ. Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 79.500.000 ευρώ (53%). Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 20.000.000 ευρώ (13,33%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 18.000.000 ευρώ (12%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 17.000.000 ευρώ (11,33%). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 8.000.000 ευρώ (5,33%). Υποστήριξη Προγραμμάτος 6.500.000 ευρώ (4,33%). Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 1.000.000 ευρώ (0,67%).

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 116 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανέρχονται στα 150,8 εκατ. ευρώ. Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 48.820.000 ευρώ (42,1%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 22.465.000 ευρώ (19,4%). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 22.500.000 ευρώ (19,4%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 9.150.000 ευρώ (7,9%). Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 6.105.000 ευρώ (5,3%). Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 5.000.000 ευρώ (4,3%). Υποστήριξη Προγραμμάτων 1.960.000 ευρώ (1,7%).

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