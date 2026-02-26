ΑΑΔΕ: Δηλώσεις και καταβολή φόρου πλοίων Α’ κατηγορίας έως 30 Απριλίου

Η παράταση διασφαλίζει επαρκή χρόνο στους φορολογούμενους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ενόψει και της αναπροσαρμογής των συντελεστών φόρου και εισφοράς.
Η νέα προθεσμία (30/4/2026) ισχύει και για τις δηλώσεις γεγονότων που συνέβησαν από 1/1/2026 και έπειτα και αφορούν συγκεκριμένα:
- Μεταβίβαση πλοίου που διατηρεί την ελληνική σημαία.
- Ύψωση της ελληνικής σημαίας για πρώτη φορά.
- Ανάθεση διαχείρισης πλοίου με ξένη σημαία για πρώτη φορά από την Ελλάδα.
Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται ψηφιακά, μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Πλοία / ναυτιλιακές εταιρείες > Δηλώσεις φόρου πλοίων α' κατηγορίας ν. 27/1975
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
- Τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
- Ψηφιακά στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών > Φορολογία Εισοδήματος Πλοίων > Ναυτιλιακές Δηλώσεις & Φορολογία Πλοίων > Δήλωση φόρου πλοίων 1ης κατηγορίας Ν27/1975.