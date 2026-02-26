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ΑΑΔΕ: Δηλώσεις και καταβολή φόρου πλοίων Α’ κατηγορίας έως 30 Απριλίου
Φορολογία
18:13 - 26 Φεβ 2026

ΑΑΔΕ: Δηλώσεις και καταβολή φόρου πλοίων Α’ κατηγορίας έως 30 Απριλίου

Reporter.gr Newsroom
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Παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2026 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας (ν. 27/1975) για το φορολογικό έτος 2026, σύμφωνα με Κοινή Απόφαση (Α. 1050/2026) του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.  

Η παράταση διασφαλίζει επαρκή χρόνο στους φορολογούμενους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ενόψει και της αναπροσαρμογής των συντελεστών φόρου και εισφοράς.

Η νέα προθεσμία (30/4/2026) ισχύει και για τις δηλώσεις γεγονότων που συνέβησαν από 1/1/2026 και έπειτα και αφορούν συγκεκριμένα:

  • Μεταβίβαση πλοίου που διατηρεί την ελληνική σημαία.
  • Ύψωση της ελληνικής σημαίας για πρώτη φορά.
  • Ανάθεση διαχείρισης πλοίου με ξένη σημαία για πρώτη φορά από την Ελλάδα.

Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται ψηφιακά, μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Πλοία / ναυτιλιακές εταιρείες > Δηλώσεις φόρου πλοίων α' κατηγορίας ν. 27/1975

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών > Φορολογία Εισοδήματος Πλοίων > Ναυτιλιακές Δηλώσεις & Φορολογία Πλοίων > Δήλωση φόρου πλοίων 1ης κατηγορίας Ν27/1975.
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