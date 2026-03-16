Φορολογικές δηλώσεις: Οι προθεσμίες, οι εκπτώσεις και τα 13 σημεία «κλειδιά»

Ανοίγει σήμερα (16/3) η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2025. Έτσι περισσότεροι από 8 εκατομμύρια φορολογούμενοι έως τις 15 Ιουλίου 2026 θα πρέπει να καταγράψουν τα εισοδήματά τους ή να ελέγξουν το ορθό των καταγραφών στην περίπτωση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων. Βεβαια, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα τα οποία τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι η ορθή συμπλήρωση των νέων κωδικών του εντύπου Ε1 που αφορούν εισοδήματα, δαπάνες, τεκμήρια, ανείσπρακτα ενοίκια, προστατευόμενα τέκνα, φοιτητές, φιλοξενούμενους, ασφαλιστικές εισφορές και δωρεές, διασφαλίζει απαλλαγές και μειώσεις φόρων. Επίσης ότι η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Οι πληρωμές των δόσεων

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι που θα λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, μπορούν να εξοφλήσουν το φόρο εισοδήματος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στο τέλος Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης προβλέπεται έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Ειδικότερα, για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου η έκπτωση ανέρχεται σε 4%, για δηλώσεις έως τις 15 Ιουνίου σε 3% και για δηλώσεις έως τις 15 Ιουλίου σε 2%.

Υποχρέωση υποβολής

Να σημειωθεί ότι υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ανεξάρτητα από το αν αποτελεί εξαρτώμενο μέλος.

Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποβάλλουν κοινή δήλωση, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος σύναψης του γάμου και για τα εισοδήματα του έτους αυτού. Υπόχρεος για την υποβολή της κοινής δήλωσης είναι ένας εκ των δύο συζύγων, ο οποίος δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου συζύγου. 3

Παράλληλα, σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μετέφερε τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό εντός του 2025, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Αναλυτικότερα, σημεία “κλειδιά” για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης, που μάλιστα διασφαλίζουν μειωμένο φόρο, είναι τα εξής:

1. Σε σχέση με τις ηλεκτρονικές δαπάνες, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι κωδικοί 049-050 με τα ποσά των αγορών για αγαθά και τη πληρωμή υπηρεσιών είναι προσυμπληρωμένοι από την ΑΑΔΕ με βάση στοιχεία που έχουν αποστείλει οι τράπεζες. Ωστόσο, δεν είναι κλειδωμένοι. Άρα, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν δαπάνες σε περίπτωση που η αξία τους δεν καλύπτει το όριο του 30% του φορολογητέου εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα αναγκαία παραστατικά που να αποδεικνύουν τις έξτρα δαπάνες. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες για γιατρούς μετρούν διπλά για τη κάλυψη του ορίου και τα σχετικά ποσά αναγράφονται διακριτά σε ειδικό πίνακα. Αν δεν καλύπτεται το όριο του 30% θα χρεωθούν με πέναλτι 22% επί του ελλείμματος των αποδείξεων.

2. Σε σχέση με τα τεκμήρια διαβίωσης οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ξέρουν ότι είναι μειωμένα κατά 30% για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής με αποτέλεσμα να περιορίζεται ή να εξουδετερώνεται ο φόρος για 480.000 φορολογούμενους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται μείωση κατά 30% για κατοικίες σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές ζώνης έως 2.799 ευρώ ανά τ.μ. και κατά 35% για κατοικίες σε περιοχές με τιμές ζώνης από 2.800 έως 4.999 ευρώ ανά τ.μ.

Για τα ΙΧ αυτοκίνητα, τα τεκμήρια διαβίωσης είναι μειωμένα έως και 73,7%, ενώ για τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές CO₂ και όχι τον κυβισμό. Για τα σκάφη αναψυχής, οι τεκμαρτές δαπάνες, ιδιαίτερα τα νεότερα, μειώνονται κατά 30%. Επιπλέον, εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που σπουδάζουν, υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή είναι άνεργα και απέκτησαν οποιουδήποτε ύψους εισόδημα μέσα στο 2025.

3. Στις τεκμαρτές δαπάνες ελεύθερων επαγγελματιών, οι κωδικοί 045–046, που ενεργοποιούνται για νέες μητέρες με επαγγελματική δραστηριότητα, διασφαλίζουν εξαίρεση από τα τεκμήρια για το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα έτη. Επίσης μειώνονται κατά 50% τα ποσά του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για αυτοαπασχολούμενους που έχουν έδρα και κύρια κατοικία σε οικισμούς 501–1.500 κατοίκων ή σε οικισμούς 501–1.700 κατοίκων σε παραμεθόριες περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Μείωση 50% ισχύει και για αυτοαπασχολούμενους που εκμεταλλεύονται σχολικά κυλικεία.

4. Οι e-αποδείξεις από 20 επαγγέλματα, μαζί με τις υπόλοιπες αποδείξεις από ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, κομμωτήρια, γυμναστήρια κ.α "κουρεύουν" το φορολογητέο εισόδημα, αναλογικά, με ποσό ίσο με το 30% των δαπανών. Όμως το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα με ανώτατο ύψος τα 5.000 ευρώ ετησίως. Οι συγκεκριμένες δαπάνες αναγράφονται διακριτά σε σχετικό πίνακα και αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο καθώς το τυχόν πλεονάζον ποσό δεν μπορεί χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης

5. Για δαπάνες για την αναβάθμιση κτιρίων θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους κωδικούς 627-628 αναγράφεται το συνολικό ποσό των δαπανών για αγαθά υπηρεσίες που προορίζονται για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. Οι δαπάνες μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ και εφόσον έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών

6. Από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τον ίδιο το φορολογούμενο και δηλώνονται στους κωδικούς 351-352 (εξαγορά χρόνου ασφάλισης, ποσά υπέρ ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης κ.α.)

7. Τα φιλοδωρήματα έως του ποσού των 300 ευρώ μηνιαίως που λαμβάνουν μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες της επιχείρησης και αναγράφονται στους κωδικούς 689-690 ή 691-692 ανάλογα με το εάν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

8. Σε σχέση με τα ανείσπρακτα ενοίκια, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν ότι για να μη φορολογηθούν με συντελεστές 15% – 45% για εισοδήματα από ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2025, θα πρέπει, μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, να έχουν εκδώσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί (κατατεθεί και κοινοποιηθεί) εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

9. Σε σχέση με τα εξαρτώμενα τέκνα, οι μισθωτοί θα πρέπει να αναγράψουν στον πίνακα 8 τον αριθμό και τα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων όπως όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης, η σχολή ή σχολείο, ΑΦΜ, ΑΔΤ στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί και ΑΜΚΑ προκειμένου να κερδίσουν την έκπτωση φόρου. Διευκρινίζεται ότι τα τέκνα θεωρούνται «εξαρτώμενα» εφόσον το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά τους δεν υπερέβη εντός του 2025 τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

10 Η φοιτητική κατοικία των τέκνων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα ο οποίος βαρύνεται με το τεκμήριο ακόμη και στην περίπτωση που το μισθωτήριο συντάσσεται στο όνομα του τέκνου.

11. Για να απαλλαγούν από το τεκμήριο κατοικίας οι φιλοξενούμενοι που δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας αλλά έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να δηλώσουν τον ΑΦΜ του φορολογούμενου που τους φιλοξενεί ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συμπληρώσει τους κωδικούς 007-008 με τον ΑΦΜ των φιλοξενούμενων, τους μήνες φιλοξενίας και τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας. Για τα τέκνα που φιλοξενούνται στην κατοικία των γονέων το τεκμήριο επιβαρύνει τους γονείς

12 Για όσους και όσες υπάρχει αναπηρία 67% και άνω θα πρέπει να συμπληρωθούν οι κωδικοί 001-002, 005-006 και 009-010 προκειμένου να κερδίσει, κάποιος, αυτόματη μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 200 ευρώ.

13. Για δωρεές προς το Δημόσιο, ναούς και κοινωφελή ιδρύματα, πρέπει να συμπληρω θούν τα χρηματικά ποσά στους κωδικούς 059-060, εφόσον υπερβαίνουν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους τα 100 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος μειώνεται κατά το 10% του ποσού των δωρεών αλλά η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος. Τα ποσά για δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα συμπληρώνονται στους κωδικούς 063-064 και μειώνουν κατά 40% του ύψους τους το φόρο αλλά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 40% του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή