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ΑΑΔΕ: 8.000 φορολογικοί έλεγχοι αποκάλυψαν €5,6 εκατ. αδήλωτες συναλλαγές &amp; 50.000 παραβάσεις, στο α’ τρίμηνο 2026
Φορολογία
13:22 - 05 Απρ 2026

ΑΑΔΕ: 8.000 φορολογικοί έλεγχοι αποκάλυψαν €5,6 εκατ. αδήλωτες συναλλαγές & 50.000 παραβάσεις, στο α’ τρίμηνο 2026

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Το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν 8.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη την ελληνική επικράτεια, εστιάζοντας σε κλάδους όπου καταγράφονταν αυξημένες ενδείξεις φοροδιαφυγής, καθώς και σε περιοχές με έντονη εμπορική δραστηριότητα και δημοφιλείς εκδηλώσεις.

Οι έλεγχοι σχεδιάστηκαν με αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και δεδομένων, όπως η εφαρμογή Καταγγελίες Πολιτών, το Appodixi, τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων της ΑΑΔΕ, το myDATA και το Ψηφιακό Πελατολόγιο, μέσα από ανάλυση κινδύνου και στοχευμένες διασταυρώσεις.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν παραβάσεις που σχετίζονται κυρίως με:

  • μη έκδοση αποδείξεων,
  • μη διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ,
  • μη διασύνδεση POS με τις φορολογικές ταμειακές μηχανές.

Συνολικά, περίπου 2.500 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να μην έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με τον έλεγχο να συνεχίζεται σε βάθος χρόνου για τη συνολική τους φορολογική εικόνα.

Καταγράφηκαν 50.000 παραβάσεις, ενώ η αποκρυβείσα αξία συναλλαγών ξεπέρασε τα 5,6 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 33%.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhl4e36hn4pt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Από τους σχετικούς ελέγχους προέκυψαν 55 περιπτώσεις επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 680.000 ευρώ, αναδεικνύοντας τη σημασία των άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων.

Στον σχεδιασμό των ελέγχων αξιοποιήθηκαν επίσης στοιχεία προηγούμενης φορολογικής συμπεριφοράς, ώστε να αποτυπωθεί η συνέπεια των επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις, καθώς και μέτρα αναστολής λειτουργίας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις σε 11 επιχειρήσεις, ενώ 93 επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους για δύο ή περισσότερες ημέρες, λόγω υποτροπής ή εκτεταμένης μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και διασταυρώσεων σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/04/2026 - 15:29
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