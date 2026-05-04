Ανατροπές στα φορολογικά πρόστιμα: Μειώσεις έως 80% για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από τις 19 Απριλίου 2024. Αυτό σημαίνει ότι πρόστιμα που επιβλήθηκαν για παραβάσεις από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά είτε διαγράφονται είτε συμψηφίζονται με άλλες οφειλές, ενώ σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών επιστρέφονται στους φορολογούμενους.
Παράλληλα, δεν επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όταν το οφειλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Επιπλέον, διαγράφονται πρόστιμα για δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα για λογαριασμό ανηλίκων.
Πώς διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο προστίμων
1. Πρόστιμο 100 ευρώ ανά παράβαση
Επιβάλλεται σε περιπτώσεις όπου δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, όπως:
- Μη υποβολή, ελλιπής ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα
- Εκπρόθεσμη ή μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
- Εκπρόθεσμη ή μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ (όταν δεν προκύπτει πληρωμή)
- Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)
Για δηλώσεις Ε9 πολλών ετών επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον οι μεταβολές είναι ίδιες. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται μηχανογραφικά.
Ειδικά για επιχειρήσεις με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, το πρόστιμο για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ μειώνεται στα 100 ευρώ (από 250 ή 500 ευρώ), με αναδρομική εφαρμογή.
2. Πρόστιμο 250 ή 500 ευρώ ανά παράβαση
- 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία
- 500 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία
Επιβάλλεται όταν:
- Υποβάλλεται εκπρόθεσμα δήλωση από την οποία προκύπτει φόρος προς καταβολή
- Δεν υποβάλλεται δήλωση ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων με οφειλή
- Δεν παρέχονται στοιχεία κατόπιν αιτήματος της φορολογικής διοίκησης
3. Περιπτώσεις χωρίς πρόστιμο
Δεν επιβάλλονται πρόστιμα όταν:
- Υποβάλλεται εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η αρχική ήταν εμπρόθεσμη
- Η διαφορά φόρου σε τροποποιητική δήλωση δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ
- Η αρχική εκπρόθεσμη δήλωση οδηγεί σε φόρο έως 100 ευρώ
- Εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων (εκτός τυχερών παιγνίων) έχουν οφειλή έως 100 ευρώ
- Αντίστοιχες δηλώσεις έμμεσων φόρων (εκτός ΦΠΑ και ΦΜΑ) δεν ξεπερνούν τα 100 ευρώ
Δηλώσεις ανηλίκων
Δεν επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκων ή αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυψαν όταν το φυσικό πρόσωπο ήταν ανήλικο.
Η απαλλαγή καλύπτει και δηλώσεις γονέων, στο μέρος που αφορά εισόδημα ανηλίκου τέκνου το οποίο προστίθεται στα εισοδήματά τους.