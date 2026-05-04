Ανατροπές στα φορολογικά πρόστιμα: Μειώσεις έως 80% για εκπρόθεσμες δηλώσεις

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Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς επιβολής φορολογικών προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισάγει πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Οι νέες διατάξεις προβλέπουν «κούρεμα» έως και 80% στα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από τις 19 Απριλίου 2024. Αυτό σημαίνει ότι πρόστιμα που επιβλήθηκαν για παραβάσεις από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά είτε διαγράφονται είτε συμψηφίζονται με άλλες οφειλές, ενώ σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών επιστρέφονται στους φορολογούμενους.

Παράλληλα, δεν επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όταν το οφειλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Επιπλέον, διαγράφονται πρόστιμα για δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα για λογαριασμό ανηλίκων.

Πώς διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο προστίμων

1. Πρόστιμο 100 ευρώ ανά παράβαση

Επιβάλλεται σε περιπτώσεις όπου δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, όπως:

Μη υποβολή, ελλιπής ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα

Εκπρόθεσμη ή μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Εκπρόθεσμη ή μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ (όταν δεν προκύπτει πληρωμή)

Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Για δηλώσεις Ε9 πολλών ετών επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον οι μεταβολές είναι ίδιες. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται μηχανογραφικά.

Ειδικά για επιχειρήσεις με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, το πρόστιμο για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ μειώνεται στα 100 ευρώ (από 250 ή 500 ευρώ), με αναδρομική εφαρμογή.

2. Πρόστιμο 250 ή 500 ευρώ ανά παράβαση

250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία

500 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία

Επιβάλλεται όταν:

Υποβάλλεται εκπρόθεσμα δήλωση από την οποία προκύπτει φόρος προς καταβολή

Δεν υποβάλλεται δήλωση ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων με οφειλή

Δεν παρέχονται στοιχεία κατόπιν αιτήματος της φορολογικής διοίκησης

3. Περιπτώσεις χωρίς πρόστιμο

Δεν επιβάλλονται πρόστιμα όταν:

Υποβάλλεται εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η αρχική ήταν εμπρόθεσμη

Η διαφορά φόρου σε τροποποιητική δήλωση δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ

Η αρχική εκπρόθεσμη δήλωση οδηγεί σε φόρο έως 100 ευρώ

Εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων (εκτός τυχερών παιγνίων) έχουν οφειλή έως 100 ευρώ

Αντίστοιχες δηλώσεις έμμεσων φόρων (εκτός ΦΠΑ και ΦΜΑ) δεν ξεπερνούν τα 100 ευρώ

Δηλώσεις ανηλίκων

Δεν επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκων ή αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυψαν όταν το φυσικό πρόσωπο ήταν ανήλικο.

Η απαλλαγή καλύπτει και δηλώσεις γονέων, στο μέρος που αφορά εισόδημα ανηλίκου τέκνου το οποίο προστίθεται στα εισοδήματά τους.