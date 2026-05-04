ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανατροπές στα φορολογικά πρόστιμα: Μειώσεις έως 80% για εκπρόθεσμες δηλώσεις
Φορολογία
08:21 - 04 Μάι 2026

Ανατροπές στα φορολογικά πρόστιμα: Μειώσεις έως 80% για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς επιβολής φορολογικών προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισάγει πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Οι νέες διατάξεις προβλέπουν «κούρεμα» έως και 80% στα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ.  

Η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από τις 19 Απριλίου 2024. Αυτό σημαίνει ότι πρόστιμα που επιβλήθηκαν για παραβάσεις από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά είτε διαγράφονται είτε συμψηφίζονται με άλλες οφειλές, ενώ σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών επιστρέφονται στους φορολογούμενους.

Παράλληλα, δεν επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όταν το οφειλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Επιπλέον, διαγράφονται πρόστιμα για δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα για λογαριασμό ανηλίκων.

Πώς διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο προστίμων

1. Πρόστιμο 100 ευρώ ανά παράβαση

Επιβάλλεται σε περιπτώσεις όπου δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, όπως:

  • Μη υποβολή, ελλιπής ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα
  • Εκπρόθεσμη ή μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
  • Εκπρόθεσμη ή μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ (όταν δεν προκύπτει πληρωμή)
  • Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Για δηλώσεις Ε9 πολλών ετών επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον οι μεταβολές είναι ίδιες. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται μηχανογραφικά.

Ειδικά για επιχειρήσεις με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, το πρόστιμο για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ μειώνεται στα 100 ευρώ (από 250 ή 500 ευρώ), με αναδρομική εφαρμογή.

2. Πρόστιμο 250 ή 500 ευρώ ανά παράβαση

  • 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία
  • 500 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία

Επιβάλλεται όταν:

  • Υποβάλλεται εκπρόθεσμα δήλωση από την οποία προκύπτει φόρος προς καταβολή
  • Δεν υποβάλλεται δήλωση ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων με οφειλή
  • Δεν παρέχονται στοιχεία κατόπιν αιτήματος της φορολογικής διοίκησης

3. Περιπτώσεις χωρίς πρόστιμο

Δεν επιβάλλονται πρόστιμα όταν:

  • Υποβάλλεται εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η αρχική ήταν εμπρόθεσμη
  • Η διαφορά φόρου σε τροποποιητική δήλωση δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ
  • Η αρχική εκπρόθεσμη δήλωση οδηγεί σε φόρο έως 100 ευρώ
  • Εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων (εκτός τυχερών παιγνίων) έχουν οφειλή έως 100 ευρώ
  • Αντίστοιχες δηλώσεις έμμεσων φόρων (εκτός ΦΠΑ και ΦΜΑ) δεν ξεπερνούν τα 100 ευρώ

Δηλώσεις ανηλίκων

Δεν επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκων ή αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυψαν όταν το φυσικό πρόσωπο ήταν ανήλικο.

Η απαλλαγή καλύπτει και δηλώσεις γονέων, στο μέρος που αφορά εισόδημα ανηλίκου τέκνου το οποίο προστίθεται στα εισοδήματά τους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ για Χρυσοχοΐδη: Η ασφάλεια των πολιτών δεν διασφαλίζεται με επικοινωνιακές δηλώσεις
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Χρυσοχοΐδη: Η ασφάλεια των πολιτών δεν διασφαλίζεται με επικοινωνιακές δηλώσεις

Πόθεν Έσχες: 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση ή κατέθεσαν «λευκή»
Φορολογία

Πόθεν Έσχες: 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση ή κατέθεσαν «λευκή»

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Κρίση οξείας αυτοκριτικής – Μετανόησε για τις προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τήρησε
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Κρίση οξείας αυτοκριτικής – Μετανόησε για τις προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τήρησε

Αναρτήθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών – Δείτε όλες τις δηλώσεις
Πολιτική

Αναρτήθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών – Δείτε όλες τις δηλώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ