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ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Ανατολική Αττική - Παραβάσεις σε 1 στις 2 επιχειρήσεις
Φορολογία
10:30 - 30 Ιουν 2026

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Ανατολική Αττική - Παραβάσεις σε 1 στις 2 επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Με στοχευμένη επιχειρησιακή δράση υψηλής ακρίβειας, βασισμένη, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, σε σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και αξιοποίηση αλγοριθμικών μοντέλων, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής της Ανατολικής Αττικής.

Η στοχοποίηση των επιχειρήσεων προέκυψε από συγκεκριμένες ενδείξεις φορολογικού κινδύνου, όπως:

  • η μη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS
  • η μη διαβίβαση στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA και
  • άλλα ευρήματα από την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων.

Τα ελεγκτικά συνεργεία της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικούς και επαναλαμβανόμενους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής, από το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη έως την Αρτέμιδα, το Λαύριο και την Νέα Μάκρη, ελέγχοντας συνολικά 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής.

Παρά το γεγονός ότι οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι περιόρισαν σημαντικά την επισκεψιμότητα των καταστημάτων, οι έλεγχοι ανέδειξαν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας:

  • 20 από τις 38 επιχειρήσεις (53%) βρέθηκαν να παραβαίνουν τη φορολογική νομοθεσία.
  • Βεβαιώθηκαν 150 φορολογικές παραβάσεις.
  • Καταλογίστηκαν πρόστιμα 50.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε δύο επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Η ΑΑΔΕ ενισχύει καθημερινά την επιχειρησιακή της παρουσία σε περιοχές με αυξημένη οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, αιφνιδιαστικούς ελέγχους και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Το μήνυμα είναι σαφές: οι έλεγχοι δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες δράσεις. Θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη θερινή περίοδο, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την προστασία των συνεπών επιχειρήσεων και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην αγορά.

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