Ανησυχία για το τέλος της ελληνόφωνης Deutsche Welle – Παρέμβαση ΠΟΕΣΥ στον Γερμανό πρέσβη

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ, είχε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ, αποτελούμενη από τον πρόεδρο Σωτήρη Τριανταφύλλου και τη γενική γραμματέα Χρηστίνα Κοψίνη.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Γερμανίας κατόπιν αιτήματος της ΠΟΕΣΥ, είχε ως βασικό θέμα την απόφαση της διοίκησης της Deutsche Welle να διακόψει το ελληνόφωνο πρόγραμμά της από την 1η Ιανουαρίου 2027. Πρόκειται για εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό τόσο στον δημοσιογραφικό κόσμο όσο και στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η ελληνική είναι η μόνη από τις 32 ξένες γλώσσες της Deutsche Welle που οδηγείται σε πλήρη κατάργηση. Η παύση μιας υπηρεσίας με ιστορία 60 ετών, η οποία έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των ελληνογερμανικών σχέσεων, εκτιμάται ότι ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις, ακόμη και σε ζητήματα που άπτονται της πολυφωνίας και της ελευθερίας του Τύπου.

Από την πλευρά του, ο πρέσβης Αντρέας Κιντλ ανέφερε ότι κατανοεί τις ανησυχίες της ΠΟΕΣΥ και διαβεβαίωσε πως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα μεταφέρει τις θέσεις της Ομοσπονδίας στα αρμόδια όργανα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι υπάρχει θετικό ιστορικό προηγούμενο σε ανάλογη περίπτωση. Πριν από ορισμένα χρόνια, η γερμανική κυβέρνηση είχε αποφασίσει, για λόγους εξοικονόμησης πόρων, το κλείσιμο 13 Ινστιτούτων Γκαίτε παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και εκείνο της Θεσσαλονίκης. Αν και η απόφαση φαινόταν ειλημμένη, τελικά το 2023 βρέθηκε λύση για τη διατήρησή του, έπειτα από συντονισμένες διαβουλεύσεις μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου, εξέλιξη που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης και στην υπόθεση της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle