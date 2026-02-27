ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανησυχία για το τέλος της ελληνόφωνης Deutsche Welle – Παρέμβαση ΠΟΕΣΥ στον Γερμανό πρέσβη
ΜΜΕ
16:29 - 27 Φεβ 2026

Ανησυχία για το τέλος της ελληνόφωνης Deutsche Welle – Παρέμβαση ΠΟΕΣΥ στον Γερμανό πρέσβη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ, είχε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ, αποτελούμενη από τον πρόεδρο Σωτήρη Τριανταφύλλου και τη γενική γραμματέα Χρηστίνα Κοψίνη.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Γερμανίας κατόπιν αιτήματος της ΠΟΕΣΥ, είχε ως βασικό θέμα την απόφαση της διοίκησης της Deutsche Welle να διακόψει το ελληνόφωνο πρόγραμμά της από την 1η Ιανουαρίου 2027. Πρόκειται για εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό τόσο στον δημοσιογραφικό κόσμο όσο και στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η ελληνική είναι η μόνη από τις 32 ξένες γλώσσες της Deutsche Welle που οδηγείται σε πλήρη κατάργηση. Η παύση μιας υπηρεσίας με ιστορία 60 ετών, η οποία έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των ελληνογερμανικών σχέσεων, εκτιμάται ότι ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις, ακόμη και σε ζητήματα που άπτονται της πολυφωνίας και της ελευθερίας του Τύπου.

Από την πλευρά του, ο πρέσβης Αντρέας Κιντλ ανέφερε ότι κατανοεί τις ανησυχίες της ΠΟΕΣΥ και διαβεβαίωσε πως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα μεταφέρει τις θέσεις της Ομοσπονδίας στα αρμόδια όργανα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι υπάρχει θετικό ιστορικό προηγούμενο σε ανάλογη περίπτωση. Πριν από ορισμένα χρόνια, η γερμανική κυβέρνηση είχε αποφασίσει, για λόγους εξοικονόμησης πόρων, το κλείσιμο 13 Ινστιτούτων Γκαίτε παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και εκείνο της Θεσσαλονίκης. Αν και η απόφαση φαινόταν ειλημμένη, τελικά το 2023 βρέθηκε λύση για τη διατήρησή του, έπειτα από συντονισμένες διαβουλεύσεις μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου, εξέλιξη που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης και στην υπόθεση της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

DW: Βαρύ πλήγμα στον ΟΗΕ για τη Γερμανία
Ειδήσεις

DW: Βαρύ πλήγμα στον ΟΗΕ για τη Γερμανία

Σκιά ευρωπαϊκής έρευνας πάνω από τις ελληνικές μεταναστευτικές δομές
Πολιτική

Σκιά ευρωπαϊκής έρευνας πάνω από τις ελληνικές μεταναστευτικές δομές

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας
Ειδήσεις

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Περισσότερα από €35 δισ. το κόστος από την κρίση στο Ιράν: Σχέδιο έκτακτης στήριξης από τις Βρυξέλλες
Ειδήσεις

Περισσότερα από €35 δισ. το κόστος από την κρίση στο Ιράν: Σχέδιο έκτακτης στήριξης από τις Βρυξέλλες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ομόλογα
04/06/2026 - 18:03

BofA: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα βρετανικά ομόλογα παρά την αβεβαιότητα

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:00

Ένοπλες δυνάμεις: Ξεκίνησε η εθελοντική κατάταξη των γυναικών στο στρατό

Πολιτική
04/06/2026 - 17:57

Πλεύρης: Η επιτυχία του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης εξαρτάται από τις επιστροφές

Πολιτική
04/06/2026 - 17:50

Βουλή: Πέρασε κατά πλειοψηφία ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
04/06/2026 - 17:48

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι θεματικές ενότητες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:45

Τραμπ: Προωθεί τον πρώην δικηγόρο του Τοντ Μπλανς για υπουργό Δικαιοσύνης

Σχόλια Αγοράς
04/06/2026 - 17:33

Δεύτερη σερί πτώση στο Euronext Athens - Καθυστέρηση στις αποκοπές μερισμάτων των τραπεζών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
04/06/2026 - 17:28

Το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr κάνει πρεμιέρα με καλεσμένο τον Κώστα Κατσουράνη 

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:25

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:16

Απεβίωσε ο σκιτσογράφος Γιώργος Μυλωνάς

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:10

Κάλας: Η ΕΕ θα διαθέσει επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου

Πολιτική
04/06/2026 - 16:56

Χατζηδάκης: Η ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για τις αιτήσεις τους είναι μια μικρή επανάσταση στο Δημόσιο

Ειδήσεις
04/06/2026 - 16:55

Σε υψηλό τετραμήνου οι νέες αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 16:48

Wall Street: Φρέναρε το τεχνολογικό ράλι – «Πράσινος» μόνο ο Dow Jones

Ειδήσεις
04/06/2026 - 16:38

Τραμπ: «Αντιπατριωτικό» το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών

Πολιτική
04/06/2026 - 16:22

Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με την ουσία όσο οι άλλοι κάνουν σόου και επικοινωνία

Πολιτική
04/06/2026 - 16:09

Καλαφάτης: Συνεχίζουμε μια πολιτική συνέπειας και αξιοπιστίας για περισσότερες επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/06/2026 - 16:08

ΕΕ: Τριετής «ανάσα» στις τράπεζες για τους νέους κανόνες trading

Ανεμοδείκτης
04/06/2026 - 15:58

Ποιοι και πόσοι θα έχουν λόγο να ψηφίσουν;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 15:53

DW: Βαρύ πλήγμα στον ΟΗΕ για τη Γερμανία

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
04/06/2026 - 15:46

Έκθεση KPMG: Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ-27 στη μείωση της κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων

Πολιτική
04/06/2026 - 15:25

Μητσοτάκης: «Κλειδί» για Ελλάδα και Βουλγαρία οι ενεργειακές διασυνδέσεις και ο Κάθετος Διάδρομος

Ειδήσεις
04/06/2026 - 15:23

Ρούμπιο για Γροιλανδία: «Προς το παρόν» ανήκει στη Δανία - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
04/06/2026 - 15:11

Καμμένος: Ανοιχτός σε συνεργασία με Καρυστιανού - Λάθος ότι έβγαλε «ΕΛΑΣ» το κόμμα ο Τσίπρας

Οικονομία
04/06/2026 - 14:54

Eurobank: Θετικοί οι δείκτες για την οικονομία, αλλά με προειδοποιητικά σημάδια

Ακίνητα
04/06/2026 - 14:52

Κόκκινα δάνεια: Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη - Αλλάζει ο υπολογισμός των τόκων

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 14:38

Βραβείο ψηφιακού μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Πολιτική
04/06/2026 - 14:32

Χαρίτσης: Η θέση της Νέας Αριστεράς οδηγεί σε αδιέξοδο - Δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων

Ναυτιλία
04/06/2026 - 14:29

Qu Shengbin (ΟΛΠ): Σχέδιο για περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών

Ειδήσεις
04/06/2026 - 14:25

Άλσος Βεΐκου: Η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από μελίσσια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ