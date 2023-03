Ανοδικά για τρίτη σερί μέρα έκλεισαν τη Δευτέρα (27/3) οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 στη Wall Street, καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για το χρηματοπιστωτικό σύστημα κατευνάστηκαν μετά την ανακοίνωση της First Citizens BancShares ότι θα αναλάβει τις καταθέσεις και τα δάνεια της Silicon Valley Bank (SVB).

Το εν λόγω deal πρόσφερε ανακούφιση μετά από εβδομάδες αναταραχής που προκλήθηκε από την κατάρρευση της SVB και που σημαδεύτηκε από χρεοκοπίες και διασώσεις τραπεζών.

Στο πεδίο των σημερινών συναλλαγών στη Wall Street, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,60% στις 32.432,08 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,18% στις 3.978,05 μονάδες, ενώ αντίθετα ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,47% στις 11.768,84 μονάδες.

Η First Citizens σημείωσε άλμα 53,7%, μετά τη συμφωνία που έκανε για την αγορά μεγάλων τμημάτων της SVB. Ισχυρά κέρδη σημείωσαν οι τίτλοι και άλλων περιφερειακών τραπεζών, με τις μετοχές της First Republic Bank να κερδίζουν 11,8% και αυτές τις PacWest Bancorp να ενισχύονται 3,5%. Η First Republic έκλεισε την περασμένη εβδομάδα με πτώση 46,3%, καθώς οι επενδυτές αμφισβήτησαν αν το σχέδιο μιας ομάδας τραπεζών να καταθέσει 30 δισ. δολάρια θα ήταν αρκετό για να ενισχύσει τον ισολογισμό της.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν λόγω της αισιοδοξίας ότι η πίεση στον τραπεζικό τομέα θα μπορούσε να περιοριστεί. Μετά από τρεις μέρες πτώσης, το 10ετές ενισχύθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 3,51% και το 2ετές κινήθηκε υψηλότερα κατά 23 μονάδες βάσης στο 4,01%.

Ράλι για το πετρέλαιο, απώλειες για τον χρυσό

Σε υψηλό δύο εβδομάδων έκλεισαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου τη Δευτέρα, βρίσκοντας υποστήριξη καθώς οι τραπεζικές ανησυχίες αμβλύνθηκαν. Οι τιμές του φυσικού αερίου, ωστόσο, δεν ακολούθησαν την τάση των ανταγωνιστικών ενεργειακών τους προϊόντων τερματίζοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Dow Jones.

Ειδικότερα, το συμβόλαιο του αργού παραδόσεως Μαΐου «σκαρφάλωσε» 3,55 δολάρια ή 5,1% και έκλεισε στα 72,81 δολάρια το βαρέλι στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από τις 13 Μαρτίου. Το Brent του ίδιου μήνα ενισχύθηκε κατά 3,13 δολάρια ή 4,2% και έκλεισε στα 78,12 δολάρια το βαρέλι στο ICE Futures. Στον αντίποδα, το συμβόλαιο του φυσικού αερίου παραδόσεως Απριλίου «κατρακύλησε» 5,8% και έκλεισε στα 2,088 δολάρια ανά εκατ. βρετανικές θερμικές μονάδες.

Από την άλλη πλευρά, απώλειες έκλεισαν σήμερα οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού, καθώς οι επενδυτές προτίμησαν να στραφούν σε πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις. Έτσι, το πολύτιμο μέταλλο απομακρύνθηκε περαιτέρω από τα επίπεδα των 2.000 δολαρίων ανά ουγγιά.

Το συμβόλαιο του χρυσού παραδόσεως Απριλίου έχασε 30 δολάρια ή 1,5% και έκλεισε στα 1.953,80 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι παραδόσεως Μαΐου υποχώρησε κατά 19 cents ή 0,8% στα 23,145 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ αντίθετα ο χαλκός του ίδιου μήνα έκλεισε με οριακά κέρδη στα 4,0785 δολάρια η λίβρα.