Τον Απρίλιο, η εφημερίδα The Wall Street Journal είχε γράψει πως η αμερικανική δικαιοσύνη διενεργούσε έρευνα για να εξακριβώσει εάν η Μενγκ παραβίασε τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που έχει μετατραπεί σε μαύρο πρόβατο για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

More in this category: