Την περασμένη εβδομάδα υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είναι πιθανόν ο πρόεδρος Τραμπ να αναβάλει την απόφασή του, καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία. Μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως οι General Motors Co, Volkswagen AG, Toyota Motor Corp και άλλες έχουν προειδοποιήσει για τις επιζήμιες συνέπειες που θα είχε η επιβολή δασμών ύψους έως και 25% στα εισαγόμενα οχήματα και σε εξαρτήματά τους.

