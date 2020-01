Παράλληλα, αύξηση καταγράφει και ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Η επαρχία Χουμπέι, της οποίας πρωτεύουσα είναι η Βουχάν, μια πόλη 11 εκατομμυρίων κατοίκων, έκανε λόγο για 444 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κοροναϊού τα οποία καταμετρήθηκαν μέχρι τις 8 το βράδυ τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας).

Ο ιός, ο οποίος μεταδίδεται διά της αναπνευστικής οδού, «ενδέχεται πλέον να προσαρμόζεται, να μεταλλάσσεται και να μεταδίδεται ευκολότερα», ανέφερε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Εθνικής Επιτροπής Υγείας (σ.σ. η ονομασία του υπουργείου Υγείας) ο Λι Μπιν, υφυπουργός Υγείας.

Πρόκειται για νέο στέλεχος της οικογένειας των κοροναϊών, στην οποία ανήκει επίσης αυτό που προκαλεί το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (ΣΟΑΣ), το οποίο είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 800 ανθρώπους σε διεθνές επίπεδο όταν ξέσπασε επιδημία επίσης στην Κίνα.

The coronavirus outbreak, which has sickened at least 440 people and killed 17, continues to spread, as the World Health Organization committee will meet to decide whether to declare the virus a "public health emergency of international concern."