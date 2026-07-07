Προειδοποίηση ΠΟΥ για τον καύσωνα στην Ευρώπη: Οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να είναι ακόμη πιο θανατηφόρες

Προειδοποίηση για τον αυξημένο κίνδυνο που συνεπάγεται ένα νέο κύμα ακραίας ζέστης στην Ευρώπη απηύθυνε την Τρίτη (7/7) ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), εκτιμώντας ότι οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να αποδειχθούν ακόμη πιο θανατηφόρες, καθώς ένα νέο θερμικό μέτωπο σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι θερμοκρασίες στην Πορτογαλία και τη νότια Ισπανία αναμένεται να αγγίξουν τους 43 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παρατεταμένη ζέστη στη δημόσια υγεία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, συγκάλεσε τη Δευτέρα έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 41 χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας του Οργανισμού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν τα διδάγματα από το πρόσφατο κύμα καύσωνα, καθώς και ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του νέου θερμού επεισοδίου που αναμένεται να πλήξει την ήπειρο.

Σε δήλωσή του, ο Χανς Κλούγκε επισήμανε ότι τα κράτη που διαθέτουν οργανωμένα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακραίας ζέστης αντέδρασαν ταχύτερα και κατάφεραν να προστατεύσουν αποτελεσματικότερα τους πολίτες τους κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι λιγότερες από τις μισές χώρες-μέλη του ΠΟΥ στην Ευρώπη έχουν υιοθετήσει αντίστοιχα σχέδια ετοιμότητας.

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το κύμα καύσωνα που επικράτησε από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου ως το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, καθώς προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή ενέργειας, σημαντικές φθορές σε υποδομές και έντονη πίεση στα εθνικά συστήματα υγείας.

Παράλληλα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες συνδέονται σχεδόν με βεβαιότητα με την κλιματική αλλαγή. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, πολλές περιοχές της ευρωπαϊκής ηπείρου κατέγραψαν θερμοκρασίες που έφτασαν ή και ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο καταγράφηκαν συνολικά περίπου 3.700 επιπλέον θάνατοι κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν, πάντως, ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι ακόμη προκαταρκτικά και ενδέχεται να αναθεωρηθούν προς τα πάνω.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ Ευρώπης επισήμανε ακόμη ότι ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι που διαμένουν σε δομές φροντίδας, οι άστεγοι και οι κοινωνικά απομονωμένοι ηλικιωμένοι, εξακολουθούν να μην λαμβάνουν παντού στην Ευρώπη την απαραίτητη υποστήριξη και προστασία.

«Η προσπάθεια πλέον εξελίσσεται σε δύο επίπεδα: αφενός να διορθώσουμε τις αδυναμίες που ανέδειξε το πρόσφατο κύμα καύσωνα πριν εκδηλωθεί το επόμενο και αφετέρου να δημιουργήσουμε συστήματα υγείας που δεν θα περιορίζονται στην αντίδραση απέναντι στην ακραία ζέστη, αλλά θα είναι ουσιαστικά προετοιμασμένα για την αντιμετώπισή της», δήλωσε ο Χανς Κλούγκε.