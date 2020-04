Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άσκησε σκληρή κριτική στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον χειρισιμό της κρίσης του κορωνοϊού, εκτοξεύοντας «βέλη» για ευνοϊκή μεταχείριση της Κίνας.

«Ο Π.Ο.Υ. τα έκανε πραγματικά θάλασσα. Για κάποιο λόγο, ενώ χρηματοδοτείται αδρά από τις ΗΠΑ, είναι πολύ κινεζοκεντρικός. Θα το εξετάσουμε προσεκτικά αυτό. Ευτυχώς απέρριψα στην αρχή τη συμβουλή τους να κρατήσω ανοιχτά τα σύνορα με την Κίνα. Γιατί έδωσαν μια τόσο λανθασμένη σύσταση;» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?