Σύμφωνα με την Daily Mail, τα συνολικά θύματα της πανδημίας στη Βρετανία ανέρχονται σε 10.612. Την ίδια ώρα καταγράφηκαν 5.288 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 84.279.

Μέχρι στιγμής μόνο οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν ξεπεράσει τις 10.000 θύματα- με τη Βρετανία πλέον να συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν χτυπηθεί σκληρότερα από τον κορονοϊό.

Από τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα, το νεαρότερο από τα τελευταία θύματα ήταν 26 ετών και το γηραιότερο 100.

Το μήνυμα του Μπόρις Τζόνσον

«Είναι δύσκολο να βρω τις λέξεις για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο NHS που μου έσωσαν τη ζωή» δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του εξιτηρίου του, από το νοσοκομείο St Thomas στο Λονδίνο.

Ο Τζόνσον σημείωσε ότι «οι προσπάθειες εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη τη χώρα να παραμείνουν στο σπίτι αξίζει τον κόπο. Μαζί θα ξεπεράσουμε αυτή την πρόκληση, καθώς έχουμε ξεπεράσει τόσες πολλές προκλήσεις στο παρελθόν».

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5