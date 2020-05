Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό ο πόλεμος μεταξύ Τραμπ και Twitter

Ειδικότερα, ο Τραμπ με ανάρτησή του κατηγόρησε το κοινωνικό μέσο δικτύωσης ότι «αντί για Κίνα και «ριζοσπαστική Αριστερά», στοχοποιεί «εμένα και τους Ρεπουμπλικανούς».

«Το Twitter δεν κάνει τίποτε για τα ψέματα και την προπαγάνδα που χρησιμοποιούν η Κίνα και το Ριζοσπαστικό Αριστερό Δημοκρατικό Κόμμα. Θέτουν στο στόχαστρό τους Ρεπουμπλικανούς, συντηρητικούς και τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Το άρθρο 230 πρέπει να ανακληθεί από το Κογκρέσο. Μέχρι τότε, θα υπάρξουν ρυθμιστικές αλλαγές!», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Twitter is doing nothing about all of the lies & propaganda being put out by China or the Radical Left Democrat Party. They have targeted Republicans, Conservatives & the President of the United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it will be regulated!