ΗΠΑ: Αρχίζει να ανακτά το χαμένο έδαφος η αγορά εργασίας

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο δείκτης ανεργίας υποχώρησε στο 13,3% το Μάιο από 14,5% προηγουμένως, διαψεύδοντας έτσι τις εκτιμήσεις των αναλυτών που περίμεναν να πλησιάσει το 20%.

Με αυτό τον τρόπο, μπήκε τέλος το αρνητικό σερί των προηγούμενων μηνών όταν τα δρακόντεια μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας του κορονοϊού οδήγησαν σε ένα πρωτοφανές κύμα μαζικών απολύσεων.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπευσε μέσω του Twitter να χαιρετίσει την μείωση της ανεργίας. «Πραγματικά σπουδαία έκθεση απασχόλησης» έγραψε.

Really Big Jobs Report. Great going President Trump (kidding but true)!