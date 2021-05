Περισσότερες από 1000 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί, ως επί το πλείστον στο Τελ Αβίβ, από τους Παλαιστίνιους για πάνω από 38 ώρες, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς.

VIDEO: Footage of the moment of impact of a rocket in Holon, south of Tel Aviv tonight. - @TheIsraelink pic.twitter.com/aE1PZcIP7z

Οι Ισραηλινοί διεξήγαγαν θανατηφόρες αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα, την Τρίτη (11/5), με αποτέλεσμα την πτώση δύο συγκροτήματα πύργων. Επιπλέον, οι Ισραηλινοί Άραβες έλαβαν μέρος σε βίαιες διαμαρτυρίες σε πληθώρα πόλεων του Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι η πόλη Λοντ έχει τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Έξι Ισραηλινοί και τουλάχιστον 43 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 13 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.

Η έκκρυθμη κατάσταση μετράει ήδη εβδομάδες αυξανόμενης έντασης και βίαιων συγκρούσεων ανάμεσα στην Ισραηλινή Αστυνομία και τους Παλαιστίνιους διαδηλωτές στην Ιερουσαλήμ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α., Νεντ Πράις, δήλωσε πως οι Ισραηλινοί έχουν το δικαίωμα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, αλλά ο Παλαιστινιακός Λαός έχει επίσης δικαίωμα στην ασφάλεια και την προστασία.

Spoke with @Gabi_Ashkenazi today about the ongoing situation in Israel including rocket fire emanating from the Gaza Strip. Israelis and Palestinians need to be able to live in safety and security, as well as enjoy equal measures of freedom, security, prosperity, and democracy.