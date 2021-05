Τα γεγονότα ακολούθησαν τις συγκρούσεις στο Αλ Άκσα της Ιερουσαλήμ.

Οι επιθέσεις έγιναν μετά την εκτόξευση αρκετών ρουκετών από τη Χάμας προς το Ισραήλ, απαιτώντας την καταστολή των ενεργειών του απέναντι στους Παλαιστίνιους.

Israeli warplanes bombing targets in the heavily populated areas of the Gaza Strip just now.



More than 20 Palestinian civilians have been killed by Israeli warplanes in past 48 hours. pic.twitter.com/i3NI3Iav6B