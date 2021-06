«Μαζικό» Error 503: «Έπεσαν» οι μεγαλύτερες ενημερωτικές ιστοσελίδες!

Οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC τέθηκαν εκτός λειτουργίας την Τρίτη (8/6) το μεσημέρι σε όλο τον πλανήτη.