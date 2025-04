Υπάρχουν κάποιες επιστημονικές ανακαλύψεις που κάνουν πολύ περισσότερα από το να προάγουν τις γνώσεις μας: δημιουργούν μια αλλαγή στον ψυχισμό μας, καθώς μας δείχνουν την κλίμακα του Σύμπαντος και τη θέση μας σε αυτό. Μία τέτοια στιγμή ήταν όταν διαστημόπλοια έστειλαν για πρώτη φορά εικόνες της Γης. Μια άλλη είναι η ανακάλυψη της ζωής σε έναν άλλο κόσμο, μια στιγμή που ήρθε λίγο πιο κοντά σήμερα με την είδηση ότι ενδείξεις ενός αερίου, το οποίο στη Γη παράγεται από απλούς θαλάσσιους οργανισμούς, βρέθηκαν σε έναν πλανήτη που ονομάζεται K2-18b.

Πλέον, η προοπτική να βρεθεί πραγματικά εξωγήινη ζωή - που σημαίνει ότι δεν είμαστε μόνοι στο Σύμπαν - δεν είναι μακριά, σύμφωνα με τον επιστήμονα που ηγείται της ομάδας που έκανε την ανίχνευση, όπως μεταδίδει το BBC.

«Αυτό είναι ουσιαστικά το μεγαλύτερο που μπορεί να συμβεί από την άποψη των θεμελιωδών ερωτημάτων και ίσως βρισκόμαστε στα πρόθυρα της απάντησης σε αυτό το ερώτημα», λέει ο καθηγητής Nikku Madhusudhan του Ινστιτούτου Αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Αλλά όλα αυτά προκαλούν ακόμη περισσότερα ερωτήματα, όπως, αν όντως βρουν ζωή σε έναν άλλο κόσμο, πώς θα μας αλλάξει αυτό ως είδος;

Ιπτάμενοι δίσκοι και εξωγήινοι επιστημονικής φαντασίας

Οι πρόγονοί μας δημιουργούσαν από παλιά ιστορίες για όντα που μπορεί να κατοικούν στους ουρανούς. Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι αστρονόμοι πίστεψαν ότι μπορούσαν να δουν ευθείες γραμμές στην επιφάνεια του Άρη, εγείροντας εικασίες ότι ένας από τους πλησιέστερους πλανήτες μας θα μπορούσε να φιλοξενεί έναν προηγμένο πολιτισμό: μια ιδέα που γέννησε μια πληθώρα πολιτισμού επιστημονικής φαντασίας που περιλάμβανε ιπτάμενους δίσκους και μικρούς πράσινους εξωγήινους.

Ήταν σε μια εποχή που οι δυτικές κυβερνήσεις δημιουργούσαν φόβο για την εξάπλωση του κομμουνισμού, οπότε οι επισκέπτες από το διάστημα απεικονίζονταν τις περισσότερες φορές ως απειλή, που έφερνε κινδύνους αντί για ελπίδα.

Αλλά δεκαετίες μετά, αυτό που έχει περιγραφεί ως «η ισχυρότερη απόδειξη μέχρι σήμερα» για τη ζωή σε έναν άλλο κόσμο προέρχεται, όχι από τον Άρη ή την Αφροδίτη, αλλά από έναν πλανήτη εκατοντάδων τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων μακριά που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από ένα μακρινό αστέρι.

Μέρος της πρόκλησης όταν πρόκειται για την έρευνα της ύπαρξης εξωγήινης ζωής είναι να ξέρουμε πού να ψάξουμε.

Μέχρι σχετικά πρόσφατα, το επίκεντρο της έρευνας της Nasa για ζωή ήταν ο Άρης, αλλά αυτό άρχισε να αλλάζει το 1992 με την ανακάλυψη του πρώτου πλανήτη που βρισκόταν σε τροχιά γύρω από ένα άλλο άστρο εκτός του ηλιακού μας συστήματος.

Αν και οι αστρονόμοι υποπτεύονταν ότι υπήρχαν και άλλοι κόσμοι γύρω από μακρινά αστέρια, δεν υπήρχε καμία απόδειξη μέχρι τότε. Από τότε, έχουν ανακαλυφθεί σχεδόν 6.000 πλανήτες εκτός του ηλιακού μας συστήματος.

Πολλοί από αυτούς είναι οι λεγόμενοι γίγαντες αερίων, όπως ο Δίας και ο Κρόνος στο ηλιακό μας σύστημα. Άλλοι είναι είτε πολύ ζεστοί είτε πολύ κρύοι για να υποστηρίξουν υγρό νερό, που θεωρείται απαραίτητο για τη ζωή.

Πολλοί όμως βρίσκονται σε αυτό που οι αστρονόμοι αποκαλούν «Ζώνη Goldilocks», όπου η απόσταση είναι «ακριβώς σωστή» για την υποστήριξη ζωής. Ο καθηγητής Madhusudhan πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες στον γαλαξία μας.

Φιλόδοξη τεχνολογία που κόβει την ανάσα

Καθώς ανακαλύπτονταν αυτοί οι λεγόμενοι εξωπλανήτες, οι επιστήμονες άρχισαν να αναπτύσσουν όργανα για την ανάλυση της χημικής σύνθεσης των ατμοσφαιρών τους. Η φιλοδοξία τους έκοβε την ανάσα, κάποιοι θα έλεγαν τολμηρή.

Η ιδέα ήταν να συλλάβουν τη μικροσκοπική ποσότητα του αστρικού φωτός που διαπερνά την ατμόσφαιρα αυτών των μακρινών κόσμων και να τη μελετήσουν για χημικά αποτυπώματα μορίων, τα οποία στη Γη μπορούν να παραχθούν μόνο από ζωντανούς οργανισμούς, τα λεγόμενα βιο-υπογραφήματα.

Και κατάφεραν να αναπτύξουν τέτοια όργανα για επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST) της Nasa, το οποίο εντόπισε το αέριο στον πλανήτη με την ονομασία K2-18b στην ανακάλυψη αυτής της εβδομάδας, είναι το ισχυρότερο διαστημικό τηλεσκόπιο που έχει κατασκευαστεί ποτέ και η εκτόξευσή του το 2021 προκάλεσε ενθουσιασμό ότι η αναζήτηση της ζωής ήταν επιτέλους στα χέρια της ανθρωπότητας.

Αλλά το JWST έχει τα όριά του - δεν μπορεί να ανιχνεύσει μακρινούς πλανήτες τόσο μικρούς όσο οι δικοί μας ή τόσο κοντά στα μητρικά τους άστρα, λόγω της θάμβωσης. Έτσι, η Nasa σχεδιάζει το Παρατηρητήριο κατοικήσιμων κόσμων (Habitable Worlds Observatory - HWO), το οποίο έχει προγραμματιστεί για τη δεκαετία του 2030 και θα μπορεί να εντοπίζει και να παίρνει δείγματα από τις ατμόσφαιρες πλανητών παρόμοιων με τους δικούς μας. (Αυτό είναι εφικτό με τη χρήση μιας υψηλής τεχνολογίας ηλιακής ασπίδας που ελαχιστοποιεί το φως από το άστρο γύρω από το οποίο περιστρέφεται ένας πλανήτης).

Επίσης, αργότερα αυτή τη δεκαετία θα τεθεί σε λειτουργία το Εξαιρετικά Μεγάλο Τηλεσκόπιο (ELT) του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου (ESO), το οποίο θα βρίσκεται στο έδαφος και θα κοιτάζει τον κρυστάλλινο ουρανό της ερήμου της Χιλής.

Διαθέτει το μεγαλύτερο κάτοπτρο από κάθε άλλο όργανο που έχει κατασκευαστεί, διαμέτρου 39 μέτρων, και έτσι μπορεί να δει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες στις πλανητικές ατμόσφαιρες από ό,τι οι προκάτοχοί του.

Περισσότερες ανακαλύψεις, περισσότερα ερωτήματα

Ο καθηγητής Madhusudan, ωστόσο, ελπίζει να έχει αρκετά δεδομένα μέσα σε δύο χρόνια για να αποδείξει κατηγορηματικά ότι έχει πράγματι ανακαλύψει τα βιοσήματα γύρω από τον K2-18b. Αλλά ακόμη και αν πετύχει τον στόχο του, αυτό δεν θα οδηγήσει σε μαζικούς πανηγυρισμούς για την ανακάλυψη ζωής σε έναν άλλο κόσμο.

Αντίθετα, θα είναι η αρχή μιας άλλης στιβαρής επιστημονικής συζήτησης για το αν η βιοσήμανση θα μπορούσε να παραχθεί από μη ζωντανά μέσα.

Τελικά όμως, καθώς θα συγκεντρώνονται περισσότερα δεδομένα από περισσότερες ατμόσφαιρες και καθώς οι χημικοί θα αποτυγχάνουν να βρουν εναλλακτικές εξηγήσεις για τις βιοσημασίες, η επιστημονική συναίνεση θα μετατοπιστεί αργά και σταδιακά προς την πιθανότητα ύπαρξης ζωής σε άλλους κόσμους, σύμφωνα με την καθηγήτρια Catherine Heymans, από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, η οποία είναι η Βασιλική Αστρονόμος της Σκωτίας.

«Με περισσότερο χρόνο στα τηλεσκόπια, οι αστρονόμοι θα αποκτήσουν μια σαφέστερη εικόνα της χημικής σύνθεσης αυτών των ατμοσφαιρών. Δεν θα ξέρουν ότι πρόκειται σίγουρα για ζωή. Αλλά νομίζω ότι όσο περισσότερα δεδομένα συγκεντρώνονται, και ότι αν το βλέπουμε αυτό σε πολλά διαφορετικά συστήματα, όχι μόνο σε αυτόν τον ένα συγκεκριμένο πλανήτη, μας δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».

Ο παγκόσμιος ιστός προέκυψε με μια σειρά από σταδιακές τεχνολογικές ανακαλύψεις που δεν είχαν απαραίτητα τεράστια σημασία εκείνη την εποχή.

Προς τον πιο ολοκληρωμένο μετασχηματισμό της ανθρώπινης ιστορίας;

Με παρόμοιο τρόπο, μπορεί να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι ότι συνέβη ενδεχομένως ο πιο τεράστιος επιστημονικός, πολιτιστικός και κοινωνικός μετασχηματισμός σε ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, αλλά ότι η στιγμή που η ισορροπία ανατράπηκε όσον αφορά την ύπαρξη άλλης ζωής εκεί έξω δεν αναγνωρίστηκε πλήρως εκείνη τη στιγμή.

Μια πολύ πιο οριστική ανακάλυψη θα ήταν η ανακάλυψη ζωής στο δικό μας ηλιακό σύστημα με τη χρήση ρομποτικών διαστημικών σκαφών που περιέχουν φορητά εργαστήρια. Οποιοδήποτε εξωγήινο μικρόβιο θα μπορούσε να αναλυθεί, πιθανώς ακόμη και να μεταφερθεί στη Γη, παρέχοντας εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία που θα περιόριζαν τουλάχιστον σημαντικά τις επιστημονικές αντιδράσεις που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν.

Η επιστημονική τεκμηρίωση της πιθανότητας ύπαρξης ζωής ή προηγούμενης ζωής στο δικό μας ηλιακό σύστημα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια μετά τα δεδομένα που έστειλαν πίσω διάφορα διαστημόπλοια, οπότε αρκετές αποστολές για την αναζήτηση σημείων της βρίσκονται καθ' οδόν.

Το ρόβερ ExoMars του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), το οποίο έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί το 2028, θα τρυπήσει κάτω από την επιφάνεια του Άρη για να αναζητήσει σημάδια ζωής του παρελθόντος και ενδεχομένως του παρόντος. Δεδομένων των ακραίων συνθηκών στον Άρη, ωστόσο, η ανακάλυψη απολιθωμένης ζωής του παρελθόντος είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα.

Η αποστολή Tianwen-3 της Κίνας, που επίσης έχει προγραμματιστεί για εκτόξευση το 2028, έχει σχεδιαστεί για να συλλέξει δείγματα και να τα φέρει πίσω στη Γη έως το 2031. Η Nasa και η ESA έχουν διαστημόπλοια καθ' οδόν προς τα παγωμένα φεγγάρια του Δία για να δουν αν μπορεί να υπάρχει νερό, ενδεχομένως τεράστιοι ωκεανοί, κάτω από τις παγωμένες επιφάνειές τους.

Αλλά τα διαστημόπλοια δεν έχουν σχεδιαστεί για να βρουν την ίδια τη ζωή. Αντίθετα, οι αποστολές αυτές θέτουν τις βάσεις για μελλοντικές αποστολές οι οποίες, σύμφωνα με τον καθηγητή Michele Dougherty του Imperial College του Λονδίνου.

Η NASA στέλνει επίσης ένα διαστημόπλοιο με την ονομασία Dragonfly για να προσεδαφιστεί σε ένα από τα φεγγάρια του Κρόνου, τον Τιτάνα, το 2034. Πρόκειται για έναν εξωτικό κόσμο με λίμνες και σύννεφα που πιστεύεται ότι είναι φτιαγμένα από χημικές ουσίες πλούσιες σε άνθρακα, τα οποία δίνουν στον πλανήτη μια απόκοσμη πορτοκαλί ομίχλη, φέρνοντας στο μυαλό το τραγούδι των Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds: ένας κόσμος με «ουρανούς μαρμελάδας».

Μαζί με το νερό, αυτές οι χημικές ουσίες θεωρούνται απαραίτητο συστατικό για τη ζωή.

Πού θα μπορούσε να έχει υπάρξει ζωή;

Η καθηγήτρια Dougherty είναι μία από τις κορυφαίες πλανητικές επιστήμονες στον τομέα της. Πιστεύει ότι υπάρχει ζωή σε κάποιο από τα παγωμένα φεγγάρια του Δία ή του Κρόνου;

«Θα με εξέπληττε πολύ αν δεν υπήρχε», λέει και λάμπει από χαρά.

Απαιτούνται τρία πράγματα: μια πηγή θερμότητας, υγρό νερό και οργανικές (με βάση τον άνθρακα) χημικές ουσίες. Αν έχουμε αυτά τα τρία συστατικά, οι πιθανότητες να μπορέσει να σχηματιστεί ζωή αυξάνονται πραγματικά απότομα. Μείωση της ανθρώπινης «ιδιαιτερότητας» Αν βρεθούν απλές μορφές ζωής, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι υπάρχουν και πιο σύνθετες μορφές ζωής.

Ο καθηγητής Madhusudhan πιστεύει ότι, αν επιβεβαιωθεί, η απλή ζωή θα πρέπει να είναι «αρκετά κοινή» στον γαλαξία. «Αλλά το να περάσουμε από αυτή την απλή ζωή στην πολύπλοκη ζωή είναι ένα μεγάλο βήμα, και αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Πώς γίνεται αυτό το βήμα; Ποιες είναι οι συνθήκες που το διέπουν αυτό; Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Και στη συνέχεια, η μετάβαση από εκεί στην ευφυή ζωή είναι ένα άλλο μεγάλο βήμα».

Ο Δρ Robert Massey, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας, συμφωνεί ότι η εμφάνιση νοήμονος ζωής σε έναν άλλο κόσμο είναι πολύ λιγότερο πιθανή από την απλή ζωή.

«Όταν βλέπουμε την εμφάνιση της ζωής στη Γη, ήταν τόσο πολύπλοκη. Χρειάστηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να εμφανιστεί η πολυκυτταρική ζωή και στη συνέχεια να εξελιχθεί σε ποικίλες μορφές ζωής.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν υπήρχε κάτι στη Γη που έκανε δυνατή αυτή την εξέλιξη. Χρειαζόμαστε ακριβώς τις ίδιες συνθήκες, το μέγεθός μας, τους ωκεανούς και τις χερσαίες μάζες μας για να συμβεί αυτό σε άλλους κόσμους ή θα συμβεί ανεξάρτητα από αυτό;»

Πιστεύει ότι η ανακάλυψη έστω και απλής εξωγήινης ζωής θα ήταν το τελευταίο κεφάλαιο στη μείωση της θέσης της ανθρωπότητας στο σύμπαν.

Όπως λέει, πριν από αιώνες, πιστεύαμε ότι βρισκόμασταν στο κέντρο του Σύμπαντος και με κάθε ανακάλυψη στην αστρονομία βρεθήκαμε «πιο απομακρυσμένοι» από αυτό το σημείο. «Νομίζω ότι η ανακάλυψη ζωής αλλού θα μείωνε ακόμη περισσότερο την ιδιαιτερότητά μας», λέει.

Ο καθηγητής Dougherty, από την άλλη πλευρά, πιστεύει ότι μια τέτοια ανακάλυψη στο δικό μας ηλιακό σύστημα θα ήταν καλή για την επιστήμη και καλή για την ψυχή.

Η ανακάλυψη έστω και απλής ζωής θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς μπορεί να έχουμε εξελιχθεί πολύ πίσω, εκείνα τα εκατομμύρια αιώνες πριν, όταν πρωτοεξελιχθήκαμε. Και έτσι, για μένα, μας βοηθά να βρούμε τη θέση μας στο Σύμπαν.

«Αν ξέρουμε ότι υπάρχει ζωή, αλλού στο ηλιακό μας σύστημα και ενδεχομένως και πέρα από αυτό, [αυτό] θα με παρηγορούσε κατά κάποιον τρόπο, η γνώση ότι είμαστε ένας ιστός από κάτι μεγαλύτερο θα μας κάνει μεγαλύτερους».

Ποτέ άλλοτε οι επιστήμονες δεν έψαχναν τόσο σκληρά για ζωή σε άλλους κόσμους και ποτέ άλλοτε δεν είχαν τόσο απίστευτα εργαλεία για να το κάνουν αυτό. Και πολλοί που εργάζονται στον τομέα αυτό πιστεύουν ότι είναι θέμα του πότε, και όχι του αν, θα ανακαλύψουν ζωή σε άλλους κόσμους. Και αντί να προκαλεί φόβο, η ανακάλυψη εξωγήινης ζωής θα φέρει ελπίδα, σύμφωνα με τον καθηγητή Madhusudhan.

Όταν θα κοιτάμε τον ουρανό, δεν θα βλέπουμε μόνο φυσικά αντικείμενα, αστέρια και πλανήτες, θα βλέπουμε έναν ζωντανό ουρανό. Οι κοινωνικές προεκτάσεις αυτού του γεγονότος είναι τεράστιες. Θα είναι μια τεράστια μετασχηματιστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τους εαυτούς μας στο κοσμικό σκηνικό.

«Θα αλλάξει ριζικά την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση ως προς τον τρόπο που βλέπουμε τους εαυτούς μας και ο ένας τον άλλον, και οποιαδήποτε εμπόδια, γλωσσικά, πολιτικά, γεωγραφικά, θα διαλυθούν, καθώς θα συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε όλοι ένα. Και αυτό θα μας φέρει πιο κοντά», συνεχίζει.

«Θα είναι ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξή μας».

