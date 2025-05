Αρχικά, επέρριψε ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία, όπως ισχυρίστηκε σύναψε μια συμφωνία που «δεν ήταν καλή για κανέναν».

Επίσης, χαρακτήρισε την καινούρια συμφωνία «κάτι καλύτερο από τη συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης».

You deserve better than the last government's deal. It wasn’t working for anyone.



Here’s 10 ways today’s deal with the EU will benefit Britain ⬇️