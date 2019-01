Οι startups δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούς, και οι ελληνικές startups δεν είναι περιορισμένες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 134 απο τις 301 startups με Έλληνες ιδρυτές που έλαβαν χρηματοδότηση στο υπό μελέτη διάστημα δεν διατηρούν ομάδα στην Eλλάδα. To επόμενο διάγραμμα περιγράφει τις πιο δημοφιλείς γεωγραφίες που τις φιλοξενούν.

Κατά τη διάρκεια του 2017 και μεγάλου μέρους του 2018, υπήρξε μείωση της λειτουργίας των funds που εστίαζαν σε ελληνικές εταιρείες, ωστόσο ο αριθμός επενδύσεων παρέμεινε σημαντικός. Το Equifund, ένα νέο fund of funds τέσσερις φορές μεγαλύτερο του προηγούμενου, έδωσε ώθηση για τη δημιουργία οκτώ νέων funds, τα οποία τέθηκαν σε λειτουργία ως και τα τέλη του 2018, και αναμένεται να τροφοδοτήσουν την πολλαπλασιαστική ανάπτυξη της αγοράς τα επόμενα χρόνια.

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι το 2013 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τέσσερα funds αρχικού σταδίου που δραστηριοποιήθηκαν σε εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα, ως μέρος του Jeremie fund of funds. Η επίδραση των funds αυτών είναι εμφανής στον συνολικό αριθμό επενδύσεων Seed ως και το 2016, οπότε και ολοκληρώθηκε η περίοδος επένδυσής τους, ενώ σημαντικός αριθμός εταιρειών που χρηματοδοτήθηκαν από τα εν λόγω funds βρίσκεται ακόμα σε φάση ανάπτυξης.

