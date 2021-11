Διήμερη επίσκεψη στο στο Ντουμπάι θα πραγματοποιήσει κατά το διάστημα 13-14 Νοεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ώστε να συμμετάσχει στο φετινό 12ο Φόρουμ «Sir Bani Yas», το οποίο διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στο πλαίσιο του φόρουμ, ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στις 13 Νοεμβρίου στο πάνελ με θέμα συζήτησης «Reimagining Future Trajectories for Peace and Stability in Syria, Yemen and Libya».

Την Κυριακή (14/11) ο κ. Δένδιας αναμένεται να επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση «Expo 2020 Dubai» (20 Οκτωβρίου 2020 - 10 Απριλίου 2021), στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα με εθνικό περίπτερο.