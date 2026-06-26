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Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18:24 - 26 Ιουν 2026

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

Reporter.gr Newsroom
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Η έκπληξη που άφησε άφωνους τους παρευρισκόμενους σε συναυλία στο Πασαλιμάνι!  

Υπάρχουν αυτοί που περνάνε καλά σε κάθε συναυλία. Και υπάρχει και ο Μάκης, που κέρδισε το Eurojackpot, ο οποίος φροντίζει να περνάνε καλά όλοι, ακόμα κι όταν ο ίδιος δεν είναι καν εκεί.

Αυτό ακριβώς συνέβη σε συναυλία στο Πασαλιμάνι, όπου μια απρόσμενη εμφάνιση της λευκής λιμουζίνας του Μάκη έκανε αξέχαστη τη βραδιά για όλους τους παρευρισκόμενους.

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Ο ξάδερφος, ο κολλητός και η βαφτιστήρα του Μάκη ανέλαβαν επάξια την... εκπροσώπησή του. Όταν το συγκρότημα αντιλήφθηκε την παρουσία τους, τους ανέβασε στη σκηνή, με τον Μάκη να κάνει «guest» στη γιγαντοοθόνη μέσω βιντεοκλήσης και, με το γνωστό του στιλ, να ανακοινώνει ότι κερνάει τους πάντες.

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Η ανακοίνωση του ήρωα της viral διαφήμισης του Eurojackpot συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα και ζητωκραυγές. Ο Μάκης μπορεί να έλειπε από τη συναυλία, κατάφερε όμως να γίνει ο πρωταγωνιστής της βραδιάς.

Δείτε το βίντεο:

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