Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου στο Γκντανσκ της Πολωνίας.

Συμμετέχοντας σε κεντρικό πάνελ της Διάσκεψης, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει σταθερά και διαχρονικά την Ουκρανία. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών ανέδειξε επίσης τη δυνατότητα ουσιαστικής ελληνικής συμβολής στην ανοικοδόμηση της χώρας.

Το πνεύμα φιλίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στα δύο κράτη μετουσιώθηκε στο σχετικό Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο υπέγραψε ο κ. Θεοχάρης από κοινού με την Υφυπουργό Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών της Ουκρανίας, Alona Shkrum, με στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας απέναντι στις μεγάλες και πολλαπλές προκλήσεις που παρουσιάζει το εγχείρημα για την ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Πιο συγκεκριμένα, το Μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία στην προετοιμασία έργων, την τεχνική συνδρομή, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τις δημόσιες-ιδιωτικές συμπράξεις και την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών σε τομείς όπως οι κατασκευές, η ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διαχείριση υδάτων.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών παρέστη επίσης στην υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας ανάμεσα σε ελληνικές επιχειρήσεις και την ουκρανική Naftogaz. Οι συμφωνίες αυτές αφορούν στην ανάπτυξη συνεργειών σε σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης υποδομών φυσικού αερίου, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιφέρεια της Οδησσού και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, έργα υποδομών ύδατος, συστήματα άντλησης σταθμών παραγωγής ενέργειας κ.α.

Επ' ευκαιρία της αποστολής του στο Γκντανσκ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με την Πρωθυπουργό της Ουκρανίας Yulia Svyrydenko, στην οποία μετέφερε πρόσκληση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα με αφορμή το συνέδριο του Economist στην Αθήνα.

Επιπλέον, ο κ. Θεοχάρης συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης για την Αποκατάσταση της Ουκρανίας και Υπουργό Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών, Oleksii Kuleba, καθώς και με άλλα μέλη της ουκρανικής κυβέρνησης.

Τέλος, ο κ. Θεοχάρης συμμετείχε στην παρουσίαση του Ukraine Cultural Heritage Fund, στο πλαίσιο του οποίου αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας στον τομέα της προστασίας και αποκατάστασης της ουκρανικής πολιτιστικής κληρονομιάς.