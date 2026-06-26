Αττικά Πολυκαταστήματα: Υπερκάλυψη 3,5 φορές στη Δημόσια Προσφορά – Στα €3,2 η διάθεση μετοχών

Στο ανώτατο όριο του εύρους τιμολόγησης θα διατεθούν στους επενδυτές οι μετοχές της Attica Πολυκαταστήματα, καθώς η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς ολοκληρώθηκε με επιτυχία και υπερκάλυψη τουλάχιστον 3,5 φορές.

Το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Παπακωνσταντίνου δεσμεύτηκε ότι η εταιρεία θα διανέμει μέρισμα που αντιστοιχεί στο 60% των καθαρών κερδών, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικονομικές επιδόσεις θα παραμείνουν κοντά στα επίπεδα του 2025.

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ετήσια διανομή που υπερβαίνει τα 12 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η IDEAL Holdings δεν σκοπεύει να περιορίσει τη συμμετοχή της μετά τη λήξη της περιόδου lock-up των 180 ημερών. Όπως ανέφερε, «Η εισαγωγή της Attica σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κύκλου ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι η εταιρεία έχει να προσφέρει πολύ περισσότερα τα επόμενα πέντε χρόνια».

Η Attica Πολυκαταστήματα εφαρμόζει από το 2021 το επενδυτικό πρόγραμμα «Elevation Project», στο πλαίσιο του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις άνω των 21 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία. Για την περίοδο 2026-2030, το πλάνο ανάπτυξης προβλέπει επενδύσεις της τάξης των 7 εκατ. ευρώ ετησίως, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στον χώρο του premium και luxury retail.

Η ανάπτυξη αναμένεται να προέλθει τόσο από την οργανική διεύρυνση των δραστηριοτήτων όσο και από νέες επενδύσεις σε φυσικά και ψηφιακά κανάλια πώλησης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ισχυρή οικονομική θέση της εταιρείας αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% στα 53 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα 3,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2%, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (EBT) ενισχύθηκαν κατά 7% στα 2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία διέθετε καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 12,3 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 1,6 εκατ. επισκέπτες στο πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 40%, χάρη στη συνεχή διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας.