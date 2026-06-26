Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Υποχρεωτική ασφάλιση και απαγόρευση για κάτω των 17

Νέο πλαίσιο κανόνων για την ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών εισάγεται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία και παιδιά με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως τονίζεται, η νομοθετική παρέμβαση αποσκοπεί στον περιορισμό των ατυχημάτων, στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στη δημιουργία ενός πιο αυστηρού πλαισίου ευθύνης για χρήστες, πωλητές και παρόχους ηλεκτρικών πατινιών.

Οι ρυθμίσεις, όπως επισημαίνεται και σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στοχεύουν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την πρόληψη ατυχημάτων και την αυξημένη προστασία των ανηλίκων, καθώς έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σοβαρά περιστατικά με εμπλοκή ηλεκτρικών πατινιών.

Κεντρικές αλλαγές στο πλαίσιο χρήσης

Με βάση τις νέες διατάξεις προβλέπονται, μεταξύ άλλων:

Απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση πατίνια που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ. Αυστηροποίηση των κυρώσεων για κυκλοφορία σε οδούς με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα, με το πρόστιμο να αυξάνεται από 30 σε 350 ευρώ. Υποχρέωση των οδηγών να φέρουν κατά την οδήγηση έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης. Καθιέρωση υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια, με πρόστιμο 250 ευρώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Απαγόρευση πώλησης, εκμίσθωσης ή διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, καθώς και υποχρέωση των πωλητών να ελέγχουν την ηλικία με επίσημο έγγραφο. Πρόστιμο 1.000 ευρώ σε εταιρείες που πωλούν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανηλίκους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία έχει επείγοντα χαρακτήρα, λόγω της αύξησης σοβαρών τροχαίων με ηλεκτρικά πατίνια, σε αρκετές περιπτώσεις με θύματα παιδιά.

«Η οδική ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η άμεση θέσπιση ενός αυστηρότερου και αποτελεσματικότερου πλαισίου κανόνων, με έμφαση στην προστασία των ανηλίκων.