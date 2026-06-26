«Σφραγίζεται» η κατάπαυση πυρός Ισραήλ–Λιβάνου: Κατέληξαν σε συμφωνία, δηλώνει ο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, γνωστοποίησε ότι επετεύχθη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν στην Ουάσινγκτον. Η συμφωνία αυτή αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για την παύση των εχθροπραξιών και τη σταδιακή αναδιαμόρφωση του καθεστώτος ασφαλείας στα σύνορα των δύο χωρών.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και τέσσερις ημέρες, με εντατικές συνομιλίες που κορυφώθηκαν την Παρασκευή με τη συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει ενεργό ρόλο στη διαμεσολάβηση.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, παρότι έχει επιτευχθεί κατ’ αρχήν συμφωνία, παραμένουν ακόμη ανοιχτά ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω διαπραγμάτευση πριν από την πλήρη εφαρμογή της.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο της συμφωνίας

Σύμφωνα με το Al Jazeera, στο τραπέζι βρίσκεται συμφωνία για πιλοτική αποχώρηση του Ισραήλ από δύο περιοχές, πριν από μια πλήρη μελλοντική αποχώρηση των δυνάμεών του.

Παράλληλα, το ισραηλινό Κανάλι 12 μεταδίδει ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στην περιοχή της λεγόμενης «Μπλε Γραμμής» μέχρι να προχωρήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ. Η πιλοτική φάση, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, θα αφορά περιοχές τόσο εκτός όσο και εντός της γραμμής, ενώ στη συνέχεια ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον έλεγχο και την ευθύνη ασφάλειας των περιοχών αυτών.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, όπως μεταδίδεται, δήλωσε ότι η αποχώρηση θα προχωρήσει μόνο εφόσον η Χεζμπολάχ πάψει να αποτελεί απειλή σε ολόκληρη τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα αντίδρασης σε οποιαδήποτε απειλή, καθώς και ότι η παρουσία του στην περιοχή συνδέεται με ζητήματα ασφάλειας στα σύνορα.

Αμερικανική διαμεσολάβηση και συνομιλίες

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είχε τηλεφωνικές επαφές το βράδυ της Πέμπτης τόσο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, όσο και με τον πρόεδρο του Λιβάνου, σε μια προσπάθεια να επιλυθούν οι τελευταίες εκκρεμότητες.

Οι συνομιλίες, που επρόκειτο να ολοκληρωθούν στον πέμπτο γύρο διαπραγματεύσεων την Πέμπτη, συνεχίστηκαν και την Παρασκευή από τις 09:00 ώρα Ουάσινγκτον (16:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με εκπρόσωπο της αμερικανικής διπλωματίας.

Εντάσεις στο πεδίο και αντιδράσεις της Χεζμπολάχ

Παράλληλα με τις διπλωματικές εξελίξεις, η ένταση στην περιοχή παραμένει. Η Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν και αντιτίθεται στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, κατήγγειλε νέα «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, μετά από πλήγμα ισραηλινού drone που, σύμφωνα με αναφορές, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τριών ατόμων. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι στόχος ήταν μαχητές της οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι στο «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου, προβλεπόταν ρητά ο τερματισμός των εχθροπραξιών και στο μέτωπο Λιβάνου, όρος που είχε τεθεί από την Τεχεράνη στο πλαίσιο της ευρύτερης διπλωματικής συμφωνίας.

Οι εξελίξεις στην Ουάσινγκτον αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά την πιθανότητα μιας νέας συμφωνίας αποκλιμάκωσης στην περιοχή.