Εξευτελισμός των θεατών στην υπερειδική του Ακρόπολις στο Ελληνικό

Το ράλυ Ακρόπολις είναι ένας ελληνικός θεσμός με μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον. Φέτος ξεκίνησε χθες με την υπερειδική διαδρομή στο sports park του Ελληνικού - το οποίο δεν είναι έτοιμο. Η διοργάνωση ήταν άθλια. Φυσικά οι θεατές είδαν τα αυτοκίνητα να τρέχουν, να κάνουν άλματα, είδαν τους οδηγούς, έβγαλαν τις φωτογραφίες τους. Όλα αυτά καλά, αλλά τα υπόλοιπα ένα υπόδειγμα ταλαιπωρίας μέχρι εξευτελισμού των θεατών.



Οι οδηγίες ήταν να χρησιμοποιήσουν οι επισκέπτες το μετρό στάση Αργυρούπολη για να πάνε στο Ελληνικό. Όμως από τη στάση του μετρό μέχρι την πίστα είναι μισή ώρα περπάτημα, μέσα στο λιοπύρι, στις 5 το απόγευμα, χωρίς καμία σκιά, χωρίς κανένα σημείο, παγκάκι ή τοιχάκι να μπορεί κανείς να σταματήσει για ένα λεπτό. Χιλιάδες άνθρωποι σέρνονταν με 40 βαθμούς κάτω από τον καυτό ήλιο μέσα στα χώματα (το sports park είναι προς το παρόν ένα εργοτάξιο) για να φτάσουν στην πίστα.

Εκεί άλλη κόλαση. Κανένα σκέπαστρο, καθόλου σκιά με τον ήλιο να τους ψήνει, μόνο μια καντίνα που πουλούσε νερό, αναψυκτικά και σουβλάκια, στην οποία η ουρά είχε αναμονή πάνω από μισή ώρα. Μόνο μια ταμειακή μηχανή, απίστευτη ταλαιπωρία για ένα μπουκαλάκι νερό.

Οι θεατές - με εξαίρεση τους VIP που κάθονταν σε κερκίδες - έπρεπε να παρακολουθήσουν την επίδειξη από μια χωμάτινη πλαγιά, όρθιοι, χωρίς σκιά, μέσα στο χώμα, κάτω από τον καυτό ήλιο. Ούτε ένα τοιχάκι για να κάτσει κανείς πέντε λεπτά να ξεκουραστεί από την ορθοστασία. Όποιος προλάβαινε πήγαινε μπροστά στα κάγκελα για να δει καλύτερα, οι υπόλοιποι ότι κατάφερναν - τα παιδιά λόγω ύψους δεν είχαν καμία τύχη. Σκουπιδοτενεκέδες δεν υπήρχαν πουθενά, ο τόπος γέμισε με άδεια μπουκάλια νερού και σκουπίδια.

Καταλαβαίνουμε ότι ήθελαν να μας δείξουν το sports park του Ελληνικού, το καμάρι της Lamda Developments, αλλά δεν το είδαμε. Διότι δεν υπάρχει. Υπάρχει το εργοτάξιο του sports park, μια αφιλόξενη έρημος. Και δεν φρόντισαν να έχουν επαρκές catering, μια καντίνα με μια ταμειακή για να πάρεις ένα μπουκαλάκι νερό με 300 μέτρα ουρά δεν είναι ακριβώς catering.

Τέλος πάντων όποιος το έζησε, ένιωσε σαν τις αγελάδες που κάθονται όρθιες στο χωράφι μέσα στον ήλιο του κατακαλόκαιρου.

Τι δείχνει αυτή η κατάσταση; Την πλήρη αδιαφορία των διοργανωτών για τους θεατές, το ότι τους αντιμετωπίζουν σαν κοπάδι ηλιθίων προς ταλαιπωρία.

Ντροπή στους διοργανωτές, Υπουργείο Αθλητισμού, Περιφέρεια, δεν ξέρω ποιον ακόμη και ντροπή στην Lamda development, που παραχώρησε αυτή την εντελώς ακατάλληλη έκταση για τη διοργάνωση σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να δείξει το έργο της.