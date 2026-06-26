Wall: Σφυροκόπημα στις μετοχές τεχνολογίας – Ο Nasdaq βυθίστηκε για πέμπτη συνεδρίαση

Ο Nasdaq Composite κατέγραψε την πέμπτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση την Παρασκευή 26/6, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν βασικές μετοχές τεχνολογίας, στρεφόμενοι σε πιο αμυντικούς κλάδους της αγοράς.

Πιο αναλυτικά, ο τεχνολογικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,24%, κλείνοντας στις 25.297,62 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε οριακή πτώση 0,05%, στις 7.354,02 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 44,51 μονάδες ή 0,09%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 51.876,11 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 υποχώρησε σχεδόν 2%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες 4,6%. Αντίθετα, ο Dow Jones υπεραπέδωσε, σημειώνοντας άνοδο 0,6% στο ίδιο διάστημα.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ο κλάδος των ημιαγωγών, μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της για το επόμενο έτος, επικαλούμενη την απογοητευτική πορεία της SpaceX μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο, αλλά και τη γενικότερη μεταβλητότητα που επικρατεί στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αναλυτές της JPMorgan επισήμαναν ότι μια ενδεχόμενη καθυστέρηση της εισαγωγής της OpenAI στις αγορές ενδέχεται να εγείρει ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων σε υποδομές, καθώς θα περιοριστεί η άντληση κεφαλαίων από τις χρηματαγορές.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αναλυτής της Vital Knowledge, Άνταμ Κρισαφούλι, εκτίμησε ότι η αναβολή του IPO θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ρυθμό των επενδύσεων στις υποδομές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι μετοχές της Micron Technology υποχώρησαν περισσότερο από 6%, η Advanced Micro Devices (AMD) έχασε περίπου 2%, ενώ η Intel σημείωσε πτώση άνω του 3%.

Το κύμα ρευστοποιήσεων ήταν ακόμη πιο έντονο στην Ασία. Η SoftBank Group, βασικός επενδυτής της OpenAI, κατέγραψε απώλειες άνω του 12%, ενώ στη Νότια Κορέα ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 5,81% στις 8.411,21 μονάδες και ο Kosdaq κατά 4,10%, στις 851,37 μονάδες, καθώς το sell-off στις τεχνολογικές μετοχές επεκτάθηκε σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird, Ρος Μέιφιλντ, εκτίμησε ότι η μετατόπιση κεφαλαίων από τις μετοχές τεχνολογίας προς άλλους κλάδους ενδέχεται να συνεχιστεί «μέχρι και τον Ιούλιο», καθώς πολλές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών είχαν καταγράψει υπερβολικά μεγάλες αποδόσεις.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες οι εταιρείες ημιαγωγών και υποδομών τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να έχουν σημαντικά περιθώρια υπεραπόδοσης, λόγω της ισχυρής ζήτησης.

Ο κλάδος της πληροφορικής του S&P 500 υποχώρησε κατά 1%, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών και κατευθύνθηκαν προς πιο αμυντικούς τομείς.

Κερδισμένος της ημέρας ήταν ο κλάδος της υγείας, με τη Eli Lilly να ενισχύεται κατά 7%, τη Johnson & Johnson να σημειώνει άνοδο σχεδόν 4% και την AbbVie να κερδίζει πάνω από 4%.

Θετικό πρόσημο εμφάνισαν επίσης οι κλάδοι των βασικών καταναλωτικών αγαθών, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Ο κλάδος των καταναλωτικών αγαθών ενισχύθηκε σχεδόν κατά 1%, οι χρηματοοικονομικές εταιρείες κατά 0,8% και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κατά 0,4%.

Στήριξη στις αγορές παρείχαν τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη και οι βελτιωμένες προοπτικές για τον πληθωρισμό. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Federal Reserve της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, δήλωσε ότι πλέον θεωρεί πιθανή μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων μέσα στο έτος, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου διατηρήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, ακόμη και μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νέες απώλειες για το πετρέλαιο: Εβδομαδιαία βουτιά 10% στις τιμές - Κάτω από τα $70 το WTI

Βουτιά σημείωσαν την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου καθώς η κυκλοφορία πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ συνεχίζει να αυξάνεται και οι επενδυτές βλέπουν ολοένα και περισσότερα σημάδια ότι δημιουργούνται συνθήκες υπερπροσφοράς στην αγορά.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν ισχυρή πτώση την Παρασκευή, με το Brent να υποχωρεί κατά 4,34% και το WTI κατά 3,74%. Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent κατέγραψε απώλειες 10,86% και το WTI 9,62%, καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν τα σενάρια σοβαρής έλλειψης προσφοράς μετά τη συμφωνία για 60ήμερη κατάπαυση του πυρός.

Το WTI έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.