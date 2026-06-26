Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στο Χαλάνδρι, λόγω εργασιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο σημείο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο τμήμα της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, από τη συμβολή της με την οδό Παλαιολόγου έως τη συμβολή με την οδό Κολοκοτρώνη, από τις 07:00 έως τις 23:00 και ειδικότερα:

Την 27-6-2026, θα καταληφθεί το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του δρόμου.

Την 28-6-2026, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Κατά το διάστημα αυτό, η κυκλοφορία θα διεξάγεται ως εξής:

- Για τα οχήματα που κινούνται από τη λεωφόρο Κηφισίας προς το κέντρο του Χαλανδρίου: μέσω της οδού Παπανικολή – αριστερά στη Σολωμού – δεξιά στη Βασ. Γεωργίου και στη συνέχεια προς το κέντρο.

- Για τα οχήματα που κινούνται από Αγία Παρασκευή προς το κέντρο: μέσω Παλαιολόγου – δεξιά στην Αριστοφάνους – αριστερά στην Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια προς το κέντρο.

- Για τα οχήματα που κινούνται από Νέο Ψυχικό προς το κέντρο: μέσω Εθνικής Αντιστάσεως είτε α) αριστερά στην Παλαιολόγου – δεξιά στη Σολωμού – δεξιά στη Βασ. Γεωργίου και συνέχεια προς το κέντρο, είτε β) δεξιά στην Παλαιολόγου – αριστερά στη Διονύσου (Πλ. Φλύας) – αριστερά στην Αγ. Γεωργίου και συνέχεια προς το κέντρο.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση.