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Μασσαλία: Στα χέρια των γαλλικών αρχών τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου»
Ειδήσεις
21:59 - 26 Ιουν 2026

Μασσαλία: Στα χέρια των γαλλικών αρχών τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Reporter.gr Newsroom
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Οι γαλλικές αρχές οδήγησαν σήμερα στα ανοιχτά της Μασσαλίας το δεξαμενόπλοιο Deliver, το οποίο θεωρείται ότι συνδέεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, μία ημέρα μετά την κατάσχεσή του κοντά στις ακτές της Σικελίας.

Το συγκεκριμένο πλοίο συγκαταλέγεται στα εννέα δεξαμενόπλοια που έχουν κατασχεθεί στην Ευρώπη από τις αρχές του 2026, καθώς εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, το Deliver μεταφέρθηκε στον Κόλπο του Φος, όπου θα παραμείνει αγκυροβολημένο και στη διάθεση της Εισαγγελίας της Μασσαλίας μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική δικαστική έρευνα.

Από την πλευρά της, η ρωσική πρεσβεία στη Γαλλία καταδίκασε την κατάσχεση, χαρακτηρίζοντάς την «μία ακόμη πράξη πειρατείας» και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ενέργεια «παράνομη και απαράδεκτη βάσει του διεθνούς δικαίου», σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Γαλλική στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο έφερε σημαία του Καμερούν, ωστόσο είχε διαγραφεί από τα νηολόγια της συγκεκριμένης χώρας αρκετές εβδομάδες νωρίτερα. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι έπλεε χωρίς νόμιμη σημαία, γεγονός που συνιστά παραβίαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου.

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