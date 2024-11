Γεωργιάδης: Εντός Δεκεμβρίου η έναρξη προληπτικών ελέγχων για τα καρδιαγγειακά

Στα μέσα του επόμενου μήνα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν οι δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, με πρώτο στάδιο τις εξετάσεις για δισλιπιδαιμία, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα / It's all about health 2024».