Χρηματιστήριο: Αναζητά διαδοχική υπέρβαση των αντιστάσεων στις 1822, και 1833 μονάδες

Άνοδο κατά 0,93% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 1818,82 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 146,3 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και από νωρίς οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1784 μονάδων. Όμως στη συνέχεια με δεδομένη την ήπια υποχώρηση των ευρωπαϊκών αγορών, οι αγοραστές αναθάρρησαν και οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος και με καταλύτη την αναγγελθείσα επίσκεψη του CEO της Unicredit, οι τράπεζες οδήγησαν στις δημοπρασίες στην καταγραφή του υψηλού ημέρας (μεταβλητότητα 35 μονάδες).

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,303%. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,96%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha Bank (+4,62%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (+1,53%), ο ΟΠΑΠ (+1,12%), ο Τιτάν (+2,51%), η ΕΛΧΑ (+1,73%), η ΜΟΗ (+0,98%), η Metlen (+0,87%), η Cenergy (+0,77%) αλλά και ο ΟΛΠ (+3,26%) από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-1,18%), ο ΟΤΕ (-0,93%), το ΔΑΑ (- 1,77%), η ΕΧΑΕ (-3,44% λόγω αποκοπής μερίσματος 0,30 ευρώ/μετχ , ο Σαράντης (-0,63%), η Lamda (-0,82%) και η ΔΕΗ (-0,45%).

Απολογιστικά, 57 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 40 εκείνων που υποχώρησαν.

Διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν «αιματοχυσία» στις αγορές, εξ’ αιτίας των γεγονότων που μεσολάβησαν το Σαββατοκύριακο καθώς αντέδρασαν με εντυπωσιακή ψυχραιμία.

Ο Γ.Δ. στο Χ.Α. διακυμάνθηκε καθ’ όλη την συνεδρίαση στο κόκκινο, για να κλείσει τελικά με θετικό πρόσημο και αξιόλογα κέρδη. Ωστόσο, όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει πτωτική και για την αντιστροφή της απαιτείται η διαδοχική υπέρβαση των αντιστάσεων στις 1822, και 1833 μονάδες.