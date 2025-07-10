Λογιστές: Γιατί ζητούν παράταση της προθεσμίας υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων

Μια σειρά από ζητήματα παραθέτουν φορείς των λογιστών και ζητούν παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

Μέχρι σήμερα πάντως έχουν υποβληθεί 6.070.824 δηλώσεις σε σύνολο 6.545.350 και το οικονομικό επιτελείο έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση για την προθεσμία πέραν της 15ης Ιουλίου. Οι λογιστές, όμως, επιμένουν.

Πιο συγκεκριμένα, το 10o περιφερειακό τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε συνεργασία με τις Ενώσεις Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας και Ν. Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και το 4ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου, όπως και ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών ζητούν να επεκταθεί η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Πιο συγκεκριμένα οι φορείς θέτουν στις επιστολές τους προς την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αναφέρουν, «μια σειρά αντικειμενικών ζητημάτων που καθιστούν αναγκαία την ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων για το τρέχον οικονομικό έτος».

Όπως σημειώνουν, «παρά την σημαντική προσπάθεια από τη μεριά των συναδέλφων λογιστών για την υλοποίηση της εφαρμογής του νέου χρονικού μοντέλου υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το τρέχον έτος, έπειτα από προτάσεις και εισηγήσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την εδραίωση ενός σταθερού πλαισίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τα έως τώρα δεδομένα, καταδεικνύουν ότι η ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός των υφιστάμενων χρονικών ορίων παραμένει ανέφικτη, κυρίως λόγω παραγόντων εξωγενών προς τη βούληση και την επιμέλεια των λογιστών-φοροτεχνικών και των φορολογουμένων».

Πιο συγκεκριμένα, οι φορείς κάνουν κάνουν λόγο για καθυστερήσεις που παρατηρούνται κυρίως στην ολοκλήρωση δηλώσεων φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα και δηλώσεων νομικών προσώπων εξαιτίας τεχνικών περιορισμών στην αποστολή των εντύπων.

«Τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται σοβαρές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, γεγονός που δυσχεραίνει τη διεκπεραίωση των εργασιών από τα λογιστικά γραφεία».

Πέραν των παραπάνω, «θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο μήνας Ιούλιος αποτελεί περίοδο αυξημένων φορολογικών, δηλωτικών και εργοδοτικών υποχρεώσεων, ενώ συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής περιόδου στην χώρα μας, κατά την οποία η επαγγελματική δραστηριότητα παρουσιάζει σημαντική ένταση όπου οι λογιστές καλούνται να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις περαιτέρω. Ψηφιακό Δελτίο διακίνησης και ψηφιακό πελατολόγιο ήρθαν και μαζί τους έφεραν αμέτρητες εργατοώρες για την ενημέρωση και υποστήριξη των επαγγελματιών. Οι συνθήκες αυτές έχουν επιβαρύνει δυσανάλογα τα λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, τα οποία καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε αυτό το πλήθος υποχρεώσεων εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος», σημειώνουν και τονίζουν ότι «το αίτημα αυτό δεν προέρχεται από μεμονωμένες ή αποσπασματικές φωνές, αλλά εκφράζεται συλλογικά από πλήθος επαγγελματικών ενώσεων, καθώς και από τα περιφερειακά τμήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Όλοι μας επισημαίνουμε την ίδια πραγματικότητα: οι λογιστές-φοροτεχνικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με υπερβολικό όγκο εργασιών, τεχνικές καθυστερήσεις και συνθήκες πίεσης που υπονομεύουν τη δυνατότητα εμπρόθεσμης, ασφαλούς και ποιοτικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Η Πολιτεία, με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας και της διοικητικής επιείκειας, οφείλει να διασφαλίσει τη δυνατότητα συμμόρφωσης των πληγέντων με τις υποχρεώσεις τους, χωρίς τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων.

Τονίζουμε ότι η προτεινόμενη παράταση δεν επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση, καθώς η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος παραμένει η 31η Ιουλίου 2025. Αντιθέτως, μια χρονική μετάθεση της προθεσμίας υποβολής θα συμβάλει στην εύρυθμη ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην αποσυμφόρηση των πληροφοριακών συστημάτων και στην ουσιαστική διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων, τόσο των λογιστών όσο και των φορολογουμένων πολιτών».

Στο φόντο αυτό οι φορείς ζητούν παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2025.

Επίσης και το 14ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με επιστολή του αναφέρει ότι «καθυστερήσεις προκύπτουν από την υποχρέωση καταχώρησης των απογραφών στην πλατφόρμα myDATA και τους περιορισμούς στις αποκλίσεις και τον χρόνο που απαιτείται για να ενσωματωθούν, τις πρόσφατες αλλαγές στην εφαρμογή της πλατφόρμας myDATA καθώς και από άλλες διαδικαστικές και διασταυρωτικές απαιτήσεις, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη ροή και την ταχύτητα διεκπεραίωσης των δηλώσεων σε συνδυασμό με τις πολύωρες δυσλειτουργίες του συστήματος που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο μήνας Ιούλιος αποτελεί μήνα με αυξημένες φορολογικές και δηλωτικές υποχρεώσεις καθώς συμπίπτει με περίοδο έντονης δραστηριότητας λόγω εποχιακών τουριστικών επιχειρήσεων, γεγονός που επιβαρύνει ιδιαίτερα τα λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία και δυσχεραίνει την έγκαιρη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής».





«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος παραμένει η 31η Ιουλίου, ενδεχόμενη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων δεν συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος, αλλά αντιθέτως θα συμβάλλει στην ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών», συμπληρώνει.





Με επιστολή του, επίσης, ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών, σημειώνει ότι η νομοθέτηση του χρονοδιαγράμματος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων κατόπιν εκπλήρωσης διαχρονικού αιτήματος του Κλάδου, καθώς και ο καθορισμός συγκεκριμένης ημερομηνίας έναρξης και λήξης αποδεικνύει ότι εφόσον επικρατεί λογική και συναίνεση στα αυτονόητα ζητήματα, η επιτυχής ολοκλήρωση είναι εξασφαλισμένη, παρατηρεί ότι μένουν 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας και υπολείπεται σημαντικό ποσοστό υποβολών δηλώσεων κυρίως Νομικών Προσώπων (Ε3 και Ν).





“Το φαινόμενο αυτό ουδόλως οφείλεται στον Κλάδο μας και στις φορολογούμενες επιχειρήσεις. Τα σημειώματα clawback του 2024 από τον ΕΟΠΥΥ αναρτήθηκαν πριν από λίγες ημέρες, με αποτέλεσμα την έναρξη της δυνατότητας υποβολής των δηλώσεων αυτών και των τροποποιητικών τους εντός του μισού μήνα (Ιουλίου)! Επιπλέον, τις τελευταίες ημέρες το σύστημα υπερφορτώνεται και δυσλειτουργεί με αποτέλεσμα την αδυναμία υποβολής” τονίζει ο Λογιστικός Σύλλογος Αττικής και αναφέρει:





“Κατά συνέπεια, αποδεικνύεται η ορθότητα του αιτήματός μας ήδη από την εκκίνηση της διαδικασίας, για κατάργηση της διαδοχικής έκπτωσης, η οποία ουδόλως ήταν βοηθητική για την ομαλή λειτουργία του συστήματος αφενός και καμία απολύτως πρόωρη είσπραξη δεν επέφερε στα κρατικά ταμεία αφετέρου. Αντιθέτως, το μόνο που κατάφερε η μονομερής απόφαση σας για επιβολή της ανωτέρω κλίμακας ήταν να πιέσει χωρίς κανέναν λόγο τον Κλάδο μας...

Συνεπώς, χρειάζεται να προβείτε:

Στην ομαλή διευθέτηση του χρονοδιαγράμματος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 31/07, ημερομηνία καταβολής του φόρου, καθ’ όσον η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ουδόλως επηρεάζει τα δημοσιονομικά έσοδα

και

Στη διευθέτηση του τρόπου αυτόματης διασταύρωσης των ενεργών μισθωτηρίων, όπως έχουμε προτείνει, προκειμένου να μην χρειαστεί ασκόπως η υποβολή μεγάλου όγκου τροποποιητικών δηλώσεων για έναν πληροφοριακό αριθμό και να μην χάσουν οι φορολογούμενοι το βοήθημα της επιστροφής ενοικίου.”

Οι προθεσμίες

Υπενθυμίζεται ότι και φέτος ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε 8 δόσεις με την πρώτη να λήγει τέλος Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ οι φορολογούμενοι που υποβάλουν τη δήλωσή τους στο διάστημα από 16 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου και εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως το τέλος του μήνα, δικαιούνται έκπτωση 2%.

Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι και τις 15 Ιουλίου που διαρκεί η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Ε1, οι φορολογούμενοι έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν και τα όποια τυχόν λάθη έκαναν, στις δηλώσεις που ήδη υπέβαλαν, χωρίς πρόστιμο.

Με μια μικρή διόρθωση (πχ η λανθασμένη αναγραφή ορόφου σε ακίνητο που αποτελεί τεκμήριο), έστω και την τελευταία στιγμή, μπορεί να αποτραπεί μια σημαντική φορολογική επιβάρυνση.

Μετά την υποβολή, γίνεται νέα εκκαθάριση και στο καινούργιο εκκαθαριστικό αναγράφεται το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τις διορθώσεις.

Πάντως, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μετά τις 15 Ιουλίου, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ, καθώς και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Υπάρχουν, βέβαια, εξαιρέσεις από την επιβολή προστίμων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν η διαφορά του φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική είναι έως 100 ευρώ.

Όταν δεν μεταβάλλεται το ύψος της φορολογητέας ύλης, όπως π.χ. σε αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου ή των προστατευόμενων μελών.

Εάν όμως το επιπλέον ποσό φόρου υπερβαίνει τα 100 ευρώ, τότε ισχύουν τα εξής:

Για μη επαγγελματίες, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Για επαγγελματίες:

*250 ευρώ πρόστιμο αν τηρούν απλογραφικά βιβλία.

*500 ευρώ πρόστιμο αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία.