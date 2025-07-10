Παράταση έως το 2026 για την Εξώδικη Επίλυση Φορολογικών Διαφορών - «Κούρεμα» προστίμων έως 75%

Για ακόμη ένα εξάμηνο θα έχουν οι φορολογούμενοι στη διάθεσή τους τη δυνατότητα να ρυθμίσουν φορολογικές διαφορές χωρίς να καταφεύγουν στις δικαστικές αίθουσες, καθώς το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών μέχρι τον Ιανουάριο του 2026.

Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω του αυξημένου αριθμού αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, οι οποίες προσδοκούν στην επίλυση φορολογικών εκκρεμοτήτων με ευνοϊκούς όρους. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση του φόρτου των διοικητικών δικαστηρίων και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης.

Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του τελωνειακού κώδικα και προβλέπει ότι οι αιτήσεις εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών μπορούν να κατατίθενται και να εξετάζονται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026. Τα πρακτικά που απορρέουν από την εξέταση των αιτήσεων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026, ημερομηνία που αποτελεί και τη λήξη της θητείας των μελών της Επιτροπής. Αν κάποια αίτηση δεν εξεταστεί έως τότε, θεωρείται αυτοδικαίως απορριφθείσα, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.

Τα οφέλη για τους φορολογούμενους

Η εξώδικη επίλυση προσφέρει σημαντικά οφέλη στους φορολογούμενους, καθώς περιλαμβάνει μεγάλες μειώσεις σε πρόστιμα και προσαυξήσεις. Η διαδικασία προβλέπει ότι για να ενεργοποιηθεί η συμφωνία που επιτυγχάνεται μεταξύ φορολογουμένου και Επιτροπής, θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ το 30% της συνολικής ρυθμισμένης οφειλής εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της πρότασης της Επιτροπής.

Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε έως 24 μηνιαίες δόσεις, με τα ποσοστά έκπτωσης να διαμορφώνονται κλιμακωτά, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων:

Η μέγιστη έκπτωση 75% επί προστίμων και προσαυξήσεων παρέχεται σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης,

Για εξόφληση σε 2 έως 4 δόσεις η έκπτωση ανέρχεται σε 65%,

Για 5 έως 8 δόσεις περιορίζεται στο 55%.

Η έκπτωση μειώνεται σταδιακά στο 50% για 9 έως 12 δόσεις,

Στο 45% για 13 έως 16 δόσεις,

Στο 40% για 17 έως 20 δόσεις και

Το 35% για εξόφληση σε 21 έως 24 δόσεις.

Ωστόσο, η διαδικασία ενσωματώνει αυστηρούς όρους συμμόρφωσης. Αν ο φορολογούμενος δεν καταβάλει το απαιτούμενο 30% εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή αν χάσει δύο συνεχόμενες δόσεις ή τις δύο τελευταίες, ο εξώδικος συμβιβασμός θεωρείται αυτομάτως άκυρος.

Στην περίπτωση αυτή, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί υπολογίζονται απλώς ως πληρωμή έναντι της αρχικής, μη ρυθμισμένης, οφειλής.

Ποιες αιτήσεις εξετάζει η Επιτροπή

Η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης εξετάζει αιτήσεις που αφορούν αμφισβητήσεις πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων από τις φορολογικές αρχές. Οι υποθέσεις μπορεί να βασίζονται σε λόγους όπως:

Παραγραφή της φορολογικής αξίωσης λόγω παρέλευσης του νόμιμου χρονικού ορίου,

Η ύπαρξη φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφυλάξεις,

προφανή λάθη στους υπολογισμούς ή στη βάση προσδιορισμού του φόρου,

Η ανάγκη αναδρομικής εφαρμογής ευνοϊκών διοικητικών ή νομολογιακών ρυθμίσεων.

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει αιτήματα για μείωση πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και τόκων που έχουν επιβληθεί σε βάρος των φορολογουμένων.

Τι πρέπει ακόμα να γνωρίζετε:

1ον. Η απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται κατά πλειοψηφία και μπορεί να προκύψει ακόμα και μέσα από ηλεκτρονικές συνεδριάσεις, γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες.

2ον. Σε περίπτωση που μια αίτηση κριθεί απαράδεκτη, ο φορολογούμενος ενημερώνεται με σχετικό πρακτικό ματαίωσης.

3ον. Αν όμως η αίτηση γίνει δεκτή, εξετάζεται με βάση την ισχύουσα νομολογία, τη διοικητική πρακτική και τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία.

4ον. Η αποδοχή μπορεί να αφορά είτε το σύνολο της απαίτησης είτε μέρος αυτής, οδηγώντας σε μερικό ή ολικό εξώδικο συμβιβασμό.