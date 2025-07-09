Χρηματιστήριο: Έβδομη ημέρα κερδών - Τι κάνει ξεχωριστό το +33% στο έτος

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποτιμήσεις την πορεία μιας αγοράς, με τους πλέον αναγνωρισμένους και μετρήσιμους να έχουν να κάνουν με τις αποδόσεις δεικτών και μετοχών σε ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίo και ετήσιο ορίζοντα.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια το ΧΑ είτε κατά μόνας είτε ως μέρος – μελλοντικά – του ευρύτερου Euronext μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρωταθλητής, υπό την ένοια ότι καταγράφει μεν μια από τις καλύτερες αποδόσεις παγκοσμίως (+33% από 1.1.25) αλλά ταυτόχρονα είναι το μόνο χρηματιστήριο που απέχει ουσιωδώς από τα ιστορικά υψηλά του μακρινού ΄99 και για να τα προσσεγγίσει χρειάζεται επιπλέον +200% περίπου! (εννοείται διαφορετικές εποχές, διαφορετικοί δείκτες κλπ)

Η σημερινή (9/7) συνεδρίαση είχε λίγο από όλα, νέα υψηλά 15ετίας στις 1971 μονάδες, ενδοσυνεδριακό βύθισμα προς τις 1943, νέο τραπεζικό ράλο (ΔΤΡ 2098 +1,5%), κλείσιμο ΓΔ στις 1962 (+0,78%) και σταθερά υψηλό τζίρο στα 291 εκατ. ευρώ (με τα πακέτα και σήμερα άνω του 10% του συνολικού τζίρου).

ΠΕΙΡ +1,9% , ΑΛΦΑ +1,5%, ΔΕΗ +1,5% , CENER +1,7%, με τις δύο τελευταίες σε ιστορικά υψηλά, ξεχώρισαν ανοδικά, απώλειες σε ΕΛΠΕ -1% , ΜΟΗ -0,8% και ΕΛΧΑ -0,5%.

Επιμένει η UBS για το story των ελληνικών τραπεζών τόσο σε συγκριτικό όσο και σε απόλυτους όρους με υψηλότερες τιμές στόχους για τις συστημικές τράπεζες. Δεν πρέπει πάντως να ξεχνάμε ότι το φετινό +63% του ΔΤΡ έχει περιορίσει σημαντικά τα όποια συγκριτικά πλεονεκτήματα είχαν οι ελληνικές τράπεζες έναντι των ευρωπαϊκών σε σειρά αριθμοδεικτών, με κλασικότερο παράδειγμα τον δείκτη Ρ/Β που πλέον με βάση τις προβολές για το 2025 έχουν ξεπεράσει το 1, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκονται και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 1,20.

Μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης με τον FTSE στο +0.86% και τον FTSEM στο +0,04%, ενώ έχει ανοίξει η ψαλίδα μεταξύ των δύο δεικτών από την αρχή του χρόνου, στο +16% υπέρ του FTSE (αποδόσεις +37% ο FTSE και +21% ο FTSEM).

Πτωτικά η Aktr -0,9% παρά το guidance για έσοδα 2025 στα 1,5 δις και ebitda κοντά στα 200 εκ.

Συνέχεια στην ανοδική κίνηση στην ΑΤΤ στα +0,916 με κλείσιμο στο +6,4% και αυξημένες συναλλαγές (στα 2,6 εκ. τεμάχια), ξεκίνημα – ουσιαστικά- με το δεξί για την κομμένη Optima με κλείσιμο στα 7,92 (εκκίνηση από τα 7,43).

ΚΟΥΕΣ +1,7% και ΑΒΑΞ +0,7% στο πράσινο, ΙΝΛΟΤ -1,1% , ΙΝΤΚΑ -1,2% και ΑΔΜΗΕ -1,4% στο κόκκινο στην μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Πολύ ενθαρρυντικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για σημαντική υποχώρηση του εμπορικού ελλείμματος στο πεντάμηνο στα 13,4 δισ. (από 14,4 δισ. το 2024) , βελτιωμένες αναμένονται οι τουριστικές εισπράξεις στο 1ο εξάμηνο του έτους.

Στην Ευρώπη ξεχώρισε το νέο ιστορικό ρεκόρ του Dax (24600) αναμένοντας λευκό καπνό από τις ‘συνομιλίες’ ΗΠΑ / ΕΕ περί δασμών και εμπορίου.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης