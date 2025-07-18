ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 1968 μονάδες μετά το ρεκόρ των 1985

Άνοδο κατά 1,20% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 1982,01 μονάδες (ρεκόρ 183 μηνών). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 274,4 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και οδήγησαν σε αδιάλειπτα ανοδική κίνηση το ΓΔ με οδηγό τον τραπεζικό κλάδος και πολλούς δεικτοβαρείς τίτλους (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Τιτάν ΔΑΑ, ΔΕΗ).

Με τη μεταβλητότητα να φτάνει τις 24 μονάδες και το κλείσιμο στις δημοπρασίες να απέχει λίγο μόνο από το ενδοσυνεδριακό υψηλό που είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα (περί τι 4.30μμ).

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,418% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά με το σενάριο της εξεύρεσης λύσης ως τις 1/8. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,55%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+2,82%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+1,90%), η ΔΕΗ (+1,52%), η ΕΕΕ (+1,34%), ο ΟΤΕ (+1,57%), ο Τιτάν (+1,76%), η ΕΛΧΑ (+1,74%), το ΔΑΑ (+2,53%), η Optima (+2,81%) αλλά και η Αττικής (+4,21%) με τον Κυριακούλη (+4,21%) από τη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση.

Απολογιστικά, 80 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 27 εκείνων που υποχώρησαν.

Στο 2% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αλλά στο 3,6% στη Ελλάδα ανακοίνωσε η Eurostat.

Λήγουν σήμερα τα ΣΜΕ στην αγορά παραγώγων για τον τρέχοντα μήνα και η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει το δείκτη Κ.Ε. στη βιομηχανία για το Μάιο. Ο Γ.Δ. με σημαιοφόρο τον τραπεζικό, κατέγραψε νέο πολυετές ρεκόρ στις 1985 μονάδων.

Το αμέσως προηγούμενο στις 1968 μονάδων αποτελεί πλέον την πλησιέστερη στήριξη.