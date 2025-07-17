Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 15ετίας με πολλά ρεκόρ στο ταμπλό

Άλλο ένα νεότερο υψηλό 15ετίας για τον ΓΔ στις 1985 μονάδες με σχεδόν καθολική συμμετοχή όλων των βαθμίδων (ενδεικτικά ΔΤΡ +1,5% , Ftse +1,2% , Ftsem +1%) και κλείσιμο στις 1982 +1,2% με τον τζίρο στα πρόσφατα υψηλά του μήνα στα 272 εκ.

Αρκετοί τίτλοι σε ιστορικά υψηλά (ενδεικτικά ΜΠΕΛΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, AKTR, ΠΡΟΦ, REALCONS κα) και πολλοί περισσότεροι σε υψηλά 10ετίας (μεταξύ των οποίων και οι τραπεζικές μετοχές) σε μια συντονισμένη κίνηση εγχώριων και διεθνών επενδυτών που είναι καθαροί αγοραστές στα ελληνικά assets.

ΒΙΟ +1,9%, ΔΑΑ +2,5%, ΠΕΙΡ +1,98%, ΟΤΕ +1,6%, ΤΙΤΑΝ +1,7% και κυρίως ΑΛΦΑ +2,8% με τα μεγαλύτερα κέρδη στον 25άρη, μόλις 4 οι μετοχές με απώλειες με Cener -0,6% , ΣΑΡ -1,7% και ΜΟΗ -0,3%, πρσπάθεια ανοδικής διαφυγής και για την ΛΑΜΔΑ +1,2% που είναι η μόνο μετοχή της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έχει αρνητικό πρόσημο από την αρχή της χρονιάς (-10%).

Εξαιρετική η εικόνα και στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση με ΙΝΛΟΤ +2,7%, ΑΔΜΗΕ +1,8%, ΠΡΟΦ +2,7% και ΦΡΛΚ +2%, αντίστοιχα και στην μικρή με ΑΕΜ +3% με τριήμερο ράλυ, ΠΕΡΦ +2,5% και ΚΟΥΑΛ +2,5%.

Η επενδυτική επιθυμία για ελληνικό ρίσκο φαίνεται και στην αγορά ομολόγων με πιο πρόσφατο παράδειγμα την νέα έκδοση από την ΑΛΦΑ 11ετούς διάρκειας Tier2 ποσού 500 εκ. και υπερκάλυψη πάνω από 5 φορές ενώ το επιτόκιο έκλεισε στο χαμηλό εύρος στο 4,30%.

Επιχειρηματικά είχαμε την ανακοίνωση από την ΑΡΑΙΓ για την αγορά 2 νέων αεροπλάνων Airbus A321 neo για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων ενώ στην ΓΣ της ΕΥΔΑΠ εγκρίθηκαν όλα τα θέματα μεταξύ των οποίων και η διανομή μερίσματος ύψους 0,07 ευρώ/μετοχή με ημερομηνία αποκοπής την 22η Ιουλίου.

Τράπεζες, ΑΕΠΕΥ και λοιπές εταιρίες επενδυτικών υπηρεσιών εξακολουθούν να ασχολούνται με το μεγάλο εγχείρημα ενημέρωσης (και συμφωνίας στην ανταλλαγή) για την ΔΠ της Metlen με καταλυτική ημερομηνία την 25η Ιουλίου και με τις έως τώρα πληροφορίες να κάνουν λόγο για καθολική συμμετοχή με την ισχυρή πλειοψηφία να επιλέγουν Αθήνα ως μέρος διαπραγμάτευσης.

Οι αποδόσεις της αγοράς τόσο σε μηνιαίο (ΓΔ +6% / ΔΤΡ +10%) όσο και σε ετήσιο επίπεδο (ΓΔ +35% / ΔΤΡ +66%) σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο με τις 2000 μονάδες πλέον σε απόσταση αναπνοής και σε πλήρη εναρμόνιση με τις ευρωπαικές αγορές (Dax 24250 +0.9%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης