Παπάγου: Λεωφορείο της γραμμής 409 «καρφώθηκε» σε σπίτι

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στου Παπάγου, όταν λεωφορείο της γραμμής 409 κινήθηκε ανεξέλεγκτα και προσέκρουσε σε διώροφη κατοικία στην πλατεία Κονίτσης. Σήμερα συνεργεία επιχειρούν την απομάκρυνσή του με τη χρήση συρματόσχοινου.

Σύμφωνα με το ERTnews, το όχημα, που ήταν σταθμευμένο στον τερματικό σταθμό, κύλησε ξαφνικά σε κατηφορικό δρόμο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η πορεία του σταμάτησε με σφοδρή πρόσκρουση στην πολυκατοικία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο ισόγειο, σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, καθώς και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Για λόγους ασφαλείας διεκόπη προσωρινά η παροχή φυσικού αερίου, ώστε να επισκευαστούν οι σωληνώσεις που υπέστησαν βλάβες. Τα συνεργεία αναμένεται να ολοκληρώσουν τις εργασίες τις επόμενες ημέρες.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν στιγμές πανικού. «Σαν βόμβα ήταν. Βγαίνω έξω να δω τι έχει γίνει στο μπαλκόνι και τότε είδα το λεωφορείο. Δηλαδή αν δεν ήταν το μπάρμπεκιου θα μου γκρέμιζε και κανένα τοίχο. Ακούσαμε ένα θόρυβο, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το οίκημα, βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, είδαμε το λεωφορείο για τρίτη φορά πάνω στο σπίτι», ανέφερε ένοικος του κτιρίου.

Ακόμα δήλωσε πως «στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεισμός, πολύ δυνατός ήχος και τρανταχτήκαμε πάρα πολύ και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το λεωφορείο ότι είχε πέσει και στο αμάξι και στο σπίτι».

Σύμφωνα με τον οδηγό, το χειρόφρενο φαίνεται να λύθηκε, κάτι που διερευνά η Τροχαία.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, είναι η τρίτη φορά μέσα στη δεκαετία που λεωφορείο ακολουθεί παρόμοια ανεξέλεγκτη πορεία στο ίδιο σημείο. «Ακριβώς δίπλα υπάρχει παιδική χαρά. Αν έπαιζαν παιδιά εκείνη τη στιγμή, θα μιλούσαμε για τραγωδία», τονίζουν.



Η Τροχαία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.