ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπάγου: Λεωφορείο της γραμμής 409 «καρφώθηκε» σε σπίτι
Ειδήσεις
17:49 - 19 Αυγ 2025

Παπάγου: Λεωφορείο της γραμμής 409 «καρφώθηκε» σε σπίτι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στου Παπάγου, όταν λεωφορείο της γραμμής 409 κινήθηκε ανεξέλεγκτα και προσέκρουσε σε διώροφη κατοικία στην πλατεία Κονίτσης. Σήμερα συνεργεία επιχειρούν την απομάκρυνσή του με τη χρήση συρματόσχοινου.

Σύμφωνα με το ERTnews, το όχημα, που ήταν σταθμευμένο στον τερματικό σταθμό, κύλησε ξαφνικά σε κατηφορικό δρόμο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η πορεία του σταμάτησε με σφοδρή πρόσκρουση στην πολυκατοικία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο ισόγειο, σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, καθώς και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Για λόγους ασφαλείας διεκόπη προσωρινά η παροχή φυσικού αερίου, ώστε να επισκευαστούν οι σωληνώσεις που υπέστησαν βλάβες. Τα συνεργεία αναμένεται να ολοκληρώσουν τις εργασίες τις επόμενες ημέρες.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν στιγμές πανικού. «Σαν βόμβα ήταν. Βγαίνω έξω να δω τι έχει γίνει στο μπαλκόνι και τότε είδα το λεωφορείο. Δηλαδή αν δεν ήταν το μπάρμπεκιου θα μου γκρέμιζε και κανένα τοίχο. Ακούσαμε ένα θόρυβο, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το οίκημα, βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, είδαμε το λεωφορείο για τρίτη φορά πάνω στο σπίτι», ανέφερε ένοικος του κτιρίου.

Ακόμα δήλωσε πως «στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεισμός, πολύ δυνατός ήχος και τρανταχτήκαμε πάρα πολύ και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το λεωφορείο ότι είχε πέσει και στο αμάξι και στο σπίτι».

Σύμφωνα με τον οδηγό, το χειρόφρενο φαίνεται να λύθηκε, κάτι που διερευνά η Τροχαία.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, είναι η τρίτη φορά μέσα στη δεκαετία που λεωφορείο ακολουθεί παρόμοια ανεξέλεγκτη πορεία στο ίδιο σημείο. «Ακριβώς δίπλα υπάρχει παιδική χαρά. Αν έπαιζαν παιδιά εκείνη τη στιγμή, θα μιλούσαμε για τραγωδία», τονίζουν.

Η Τροχαία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 18:23
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θετικό πρόσημο στο ΧΑ εν μέσω έντονης μεταβλητότητας – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς

Θετικό πρόσημο στο ΧΑ εν μέσω έντονης μεταβλητότητας – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Υπουργείο Παιδείας: Διορισμοί 993 ειδικών και βοηθητικών εκπαιδευτικών
Εργασιακά

Υπουργείο Παιδείας: Διορισμοί 993 ειδικών και βοηθητικών εκπαιδευτικών

ΔΕΥΑΠ: Μόνο για οικιακή χρήση το νερό σε Βούντενη και Άνω Συχαινά
Ειδήσεις

ΔΕΥΑΠ: Μόνο για οικιακή χρήση το νερό σε Βούντενη και Άνω Συχαινά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βέλγιο: 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο
Ειδήσεις

Βέλγιο: 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο

Βέλγιο: Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο – Αναφορές για αρκετά θύματα
Ειδήσεις

Βέλγιο: Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο – Αναφορές για αρκετά θύματα

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι 17χρονες άφησαν σημείωμα πριν πέσουν στο κενό
Ειδήσεις

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι 17χρονες άφησαν σημείωμα πριν πέσουν στο κενό

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας
Ειδήσεις

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ