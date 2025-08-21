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Intralot: Στις 27 Αυγούστου η καταβολή οφειλόμενων τόκων προς δικαιούχους ομολογιών
Αναλύσεις
17:28 - 21 Αυγ 2025

Intralot: Στις 27 Αυγούστου η καταβολή οφειλόμενων τόκων προς δικαιούχους ομολογιών

Reporter.gr Newsroom
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Η «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με τους όρους του από 27.02.2024 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής το «ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 3η Περίοδο Εκτοκισμού, από 27.02.2025 έως 27.08.2025, είναι η Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.

Από την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τρίτου (3ου) τοκομεριδίου

Το συνολικό μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.921.666,67 ευρώ, ήτοι ποσό 30,1666666667 ευρώ ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 ευρώ, το οποίο έχει υπολογιστεί με επιτόκιο 6,00% ετησίως (προ φόρων) με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (Actual/360) και αντιστοιχεί σε 130.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίου:

α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.,

β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς,

η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για τους τόκους της παραπάνω τρίτης περιόδου εκτοκισμού μέχρι 31.12.2030) και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

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