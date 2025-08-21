Επιτάχυνση της βρετανικής οικονομίας τον Αύγουστο – Μοχλός ανάπτυξης η ανάκαμψη των υπηρεσιών

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης του τελευταίου έτους τον Αύγουστο, με αιχμή τον τομέα των υπηρεσιών. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες πιέσεις στην απασχόληση και οι ανησυχίες για την πορεία της ζήτησης σκιάζουν την αισιοδοξία.

Πιο αναλυτικά, τον υψηλότερο ρυθμό επέκτασης εδώ και ένα χρόνο κατέγραψε η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βρετανία τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση του δείκτη PMI της S&P Global. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση του τομέα των υπηρεσιών, παρά την επίμονη αδυναμία στην αγορά εργασίας.

Ο σύνθετος δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 53,0 μονάδες, από 51,5 τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από το περασμένο καλοκαίρι.

Παρότι ο ιδιωτικός τομέας παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να περιορίζουν τις νέες προσλήψεις για ενδέκατο συνεχόμενο μήνα. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός του κόστους εισροών άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, γεγονός που αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, σχολίασε ότι η οικονομική δραστηριότητα επιταχύνεται μετά από μια υποτονική άνοιξη, με τις υπηρεσίες να αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη, ενώ και η μεταποίηση εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης.

Ωστόσο, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την αστάθεια της ζήτησης, χαρακτηρίζοντάς την «εύθραυστη και άνιση». Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι επιχειρήσεις εκφράζουν προβληματισμό για τις τελευταίες κυβερνητικές πολιτικές αλλαγές και τη γενικότερη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Οι εξαγωγές αγαθών συνεχίζουν να υποχωρούν με έντονο ρυθμό, ενώ οι πιέσεις στους μισθούς παραμένουν ισχυρές. Οι εργοδότες επικαλούνται χαμηλή ζήτηση και προβλέψεις για αυξημένο κόστος προσωπικού, λόγω φορολογικών αλλαγών που περιλαμβάνονται στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό.

Η αύξηση του PMI, σε συνδυασμό με την πρόσφατη άνοδο του πληθωρισμού στο 3,8% τον Ιούλιο, περιορίζει τις πιθανότητες περαιτέρω μειώσεων επιτοκίων εντός του έτους. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία για να διαπιστωθεί εάν η τρέχουσα ανάπτυξη είναι βιώσιμη και κατά πόσο η άνοδος των τιμών παραμένει σταθερή.