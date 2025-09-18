CLIA: Η νέα φάση της καμπάνιας «All Aboard Greece» για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα

Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) προχωρά στη δεύτερη φάση της καμπάνιας της «All Aboard Greece», αναδεικνύοντας τις ιστορίες των τοπικών κοινωνιών και την πρόοδο του κλάδου στον τομέα της βιωσιμότητας. Παράλληλα, προσκαλεί το κοινό να βιώσει την κρουαζιέρα με έναν ξεχωριστό τρόπο μέσω της έκθεσης «The Voyage», που θα φιλοξενηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, από τον Οκτώβριο έως τις αρχές Ιανουαρίου.

Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία των δύο πρώτων βίντεο τον Ιούλιο, η CLIA παρουσιάζει σήμερα δύο νέα βίντεο:

Τοπικές Φωνές (Local Voices) – με συμμετοχή αξιωματούχων προορισμών κρουαζιέρας και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μοιράζονται τις απόψεις τους για το πώς ο τουρισμός κρουαζιέρας υποστηρίζει τις τοπικές οικονομίες, δημιουργεί ευκαιρίες για μικρές επιχειρήσεις και συνδέει τους επισκέπτες με την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας.

– με συμμετοχή αξιωματούχων προορισμών κρουαζιέρας και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μοιράζονται τις απόψεις τους για το πώς ο τουρισμός κρουαζιέρας υποστηρίζει τις τοπικές οικονομίες, δημιουργεί ευκαιρίες για μικρές επιχειρήσεις και συνδέει τους επισκέπτες με την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας. Βιώσιμη Κρουαζιέρα (Sustainable Cruising) – παρουσιάζει τις δράσεις του κλάδου για την προώθηση της βιωσιμότητας, όπως επενδύσεις σε καθαρότερη ενέργεια, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, περιβαλλοντικές καινοτομίες και πρακτικές διαχείρισης βιώσιμου τουρισμού στους προορισμούς.

Η Μαρία Δεληγιάννη, Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA, δήλωσε: «Μέσα από αυτή τη δεύτερη φάση της καμπάνιας μας, ακούμε την ιστορία του τουρισμού κρουαζιέρας μέσα από τις φωνές των ανθρώπων που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στα λιμάνια και τις τοπικές κοινωνίες. Ο κλάδος μας ενισχύει το μακροπρόθεσμο μέλλον του στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας πρακτικές που διαφυλάσσουν τη μοναδική πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της χώρας».

Εκτός από τα νέα βίντεο, η CLIA ανακοινώνει τη φιλοξενία της έκθεσης The Voyage στο Ίδρυμα Ευγενίδου, από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 9 Ιανουαρίου. Η έκθεση θα προσφέρει στους επισκέπτες ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της κρουαζιέρας, με διαδραστικά στοιχεία και έμφαση στη βιωσιμότητα, καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες για τις καινοτομίες και την περιβαλλοντική πρόοδο του κλάδου.

Η κα Δεληγιάννη ανέφερε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ενώνουμε δυνάμεις με το Ίδρυμα Ευγενίδου, για να αναδείξουμε την ιστορία επιτυχίας της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με διαδραστικό τρόπο».

Ο Ιωάννης Γκόλιας, Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε την έκθεση The Voyage. Μέσα από τη διαδραστική της προσέγγιση, αναδεικνύει το ρόλο της κρουαζιέρας ως μοχλού καινοτομίας, βιωσιμότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Το Ίδρυμα λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας με κρίσιμα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και κατανόησης των προκλήσεων του σύγχρονου κόσμου. Η παρουσία της έκθεσης στην Ελλάδα για πρώτη φορά αποτελεί ευκαιρία διαλόγου και ευαισθητοποίησης για το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών και της ναυτιλιακής βιομηχανίας».

Στο πλαίσιο της καμπάνιας «All Aboard Greece», η CLIA εγκαινιάζει, επίσης, ένα Κέντρο Πληροφοριών Κρουαζιέρας (Cruise Info Hub) για την Ελλάδα, διαθέσιμο μέσω της έκθεσης αλλά και διαδικτυακά, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για τις καινοτομίες στην κρουαζιέρα, την περιβαλλοντική πρόοδο και τις συνεργασίες με προορισμούς.