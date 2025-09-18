ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
CLIA: Η νέα φάση της καμπάνιας «All Aboard Greece» για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα
Ναυτιλία
15:16 - 18 Σεπ 2025

CLIA: Η νέα φάση της καμπάνιας «All Aboard Greece» για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) προχωρά στη δεύτερη φάση της καμπάνιας της «All Aboard Greece», αναδεικνύοντας τις ιστορίες των τοπικών κοινωνιών και την πρόοδο του κλάδου στον τομέα της βιωσιμότητας. Παράλληλα, προσκαλεί το κοινό να βιώσει την κρουαζιέρα με έναν ξεχωριστό τρόπο μέσω της έκθεσης «The Voyage», που θα φιλοξενηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, από τον Οκτώβριο έως τις αρχές Ιανουαρίου.

Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία των δύο πρώτων βίντεο τον Ιούλιο, η CLIA παρουσιάζει σήμερα δύο νέα βίντεο:

  • Τοπικές Φωνές (Local Voices) – με συμμετοχή αξιωματούχων προορισμών κρουαζιέρας και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μοιράζονται τις απόψεις τους για το πώς ο τουρισμός κρουαζιέρας υποστηρίζει τις τοπικές οικονομίες, δημιουργεί ευκαιρίες για μικρές επιχειρήσεις και συνδέει τους επισκέπτες με την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας.
  • Βιώσιμη Κρουαζιέρα (Sustainable Cruising) – παρουσιάζει τις δράσεις του κλάδου για την προώθηση της βιωσιμότητας, όπως επενδύσεις σε καθαρότερη ενέργεια, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, περιβαλλοντικές καινοτομίες και πρακτικές διαχείρισης βιώσιμου τουρισμού στους προορισμούς.

Η Μαρία Δεληγιάννη, Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA, δήλωσε: «Μέσα από αυτή τη δεύτερη φάση της καμπάνιας μας, ακούμε την ιστορία του τουρισμού κρουαζιέρας μέσα από τις φωνές των ανθρώπων που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στα λιμάνια και τις τοπικές κοινωνίες. Ο κλάδος μας ενισχύει το μακροπρόθεσμο μέλλον του στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας πρακτικές που διαφυλάσσουν τη μοναδική πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της χώρας».

Εκτός από τα νέα βίντεο, η CLIA ανακοινώνει τη φιλοξενία της έκθεσης The Voyage στο Ίδρυμα Ευγενίδου, από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 9 Ιανουαρίου. Η έκθεση θα προσφέρει στους επισκέπτες ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της κρουαζιέρας, με διαδραστικά στοιχεία και έμφαση στη βιωσιμότητα, καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες για τις καινοτομίες και την περιβαλλοντική πρόοδο του κλάδου.

Η κα Δεληγιάννη ανέφερε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ενώνουμε δυνάμεις με το Ίδρυμα Ευγενίδου, για να αναδείξουμε την ιστορία επιτυχίας της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με διαδραστικό τρόπο».

Ο Ιωάννης Γκόλιας, Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε την έκθεση The Voyage. Μέσα από τη διαδραστική της προσέγγιση, αναδεικνύει το ρόλο της κρουαζιέρας ως μοχλού καινοτομίας, βιωσιμότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Το Ίδρυμα λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας με κρίσιμα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και κατανόησης των προκλήσεων του σύγχρονου κόσμου. Η παρουσία της έκθεσης στην Ελλάδα για πρώτη φορά αποτελεί ευκαιρία διαλόγου και ευαισθητοποίησης για το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών και της ναυτιλιακής βιομηχανίας».

Στο πλαίσιο της καμπάνιας «All Aboard Greece», η CLIA εγκαινιάζει, επίσης, ένα Κέντρο Πληροφοριών Κρουαζιέρας (Cruise Info Hub) για την Ελλάδα, διαθέσιμο μέσω της έκθεσης αλλά και διαδικτυακά, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για τις καινοτομίες στην κρουαζιέρα, την περιβαλλοντική πρόοδο και τις συνεργασίες με προορισμούς.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 15:21
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Report.oasa.gr: Εφαρμογή για υποβολή καταγγελιών στα μέσα μεταφοράς
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Report.oasa.gr: Εφαρμογή για υποβολή καταγγελιών στα μέσα μεταφοράς

Πρώτη επίσκεψη ΥΠΕΞ της Συρίας στην Ουάσιγκτον μετά από 25 χρόνια
Ειδήσεις

Πρώτη επίσκεψη ΥΠΕΞ της Συρίας στην Ουάσιγκτον μετά από 25 χρόνια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών
Οικονομία

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα
Οικονομία

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Τσουκαλάς: Γιατί οι τιμές θα μειωθούν από Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές;
Πολιτική

Τσουκαλάς: Γιατί οι τιμές θα μειωθούν από Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές;

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα
Περιβάλλον

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ