Χρηματιστήριο: Στοίχημα η υπέρβαση της ζώνης αντίστασης των 2094-2111 μονάδων

Άνοδο κατά 0,11% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2065,07 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 227,7 εκ. ευρώ. Οι πωλητές οδήγησαν από νωρίς το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό της ημέρα, στις 2052 μονάδες καθώς η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν ήταν πρωτοσέλιδο στον πρωινό τύπο. Όμως, οι αγοραστές αντέδρασαν και οδήγησαν στη συνέχεια το ΓΔ κατά διαστήματα ακόμη και σε θετικό έδαφος. Πέτυχαν δε στις δημοπρασίες να καταγραφεί το υψηλό της ημέρα. Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδος, τις συστημικές αλλά και την Τράπεζα Κύπρου και ορισμένα blue chips (Lamda, ΕΛΧΑ, ΜΟΗ κοκ). Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,441% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται με μικτή εικόνα (ανοδικά ο DAX αλλά πτωτικά ο CAC). Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,70%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+1,16%) να υπεραποδίδει αλλά τη Eurobank (-1,23%) να διαφοροποιείται.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου (+3,62%), η Lamda (+4,84%), η ΜΟΗ (+1,85%), η ΕΛΧΑ (+2,23%), η Helleniq Energy (+1,07%), η Optima (+1,58%) αλλά και η Mevaco (+3,10%) με την Ιλυδα (+7,44%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε το Jumbo (-2,24%), ο ΟΤΕ (-1,20%), ο Τιτάν (-1,40%), η ΕΕΕ (-0,72%) και η Metlen (-0,40%). Απολογιστικά, 51 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 61 εκείνων που υποχώρησαν.

Οι εταιρείες Αβαξ, ΣΙΔΜΑ, Λούλης, ΕΛΤΟΝ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΘ και Φάις ανακοινώνουν σήμερα 6μηναία αποτελέσματα. Η υπέρβαση της κρίσιμης ζώνης αντίστασης των 2094-2111 μονάδων συνεχίζει να αποτελεί τον επόμενο σημαντικό στόχο για το ΓΔ.