Alter Ego Media: Τζίρος €59,1 εκατ. στο α' εξάμηνο – Ενισχυμένα κατά 17% τα EBITDA

Ο Όμιλος Alter Ego Media, δημοσίευσε την Πέμπτη (25/9) τα οικονομικά του αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2025, τα οποία αποτυπώνουν τη σημαντική οργανική ανάπτυξη των οικονομικών του μεγεθών και στους δύο τομείς δραστηριοποίησης, καταδεικνύοντας την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού του πλάνου.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά το α’ εξάμηνο 2025, ανήλθε σε €59,1 εκατ. έναντι €54,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 7,9%. Η αύξηση αυτή προήλθε, τόσο από την αύξηση του κύκλου εργασιών του τομέα των εκδόσεων (publishing) κατά 9,9%, ο οποίος διαμορφώθηκε σε €19,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025 έναντι €17,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2024, όσο και από την αύξηση κατά 7,0% του κύκλου εργασιών του τομέα ευρυεκπομπής σε τηλεόραση / ραδιόφωνο και δημιουργίας οπτικοακουστικού περιεχομένου (broadcasting & content creation), ο οποίος ανήλθε σε €40,0 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι €37,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €17,1 εκατ., αυξημένα κατά 17,0% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024 (€14,6 εκατ.), γεγονός που αποδίδεται στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της διαχείρισης κόστους.

Σε επίπεδο λειτουργικών κερδών (EBIT), ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη €3,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025 βελτιωμένα κατά €6,4 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Σημαντική ήταν η μείωση των αποσβέσεων των άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά €3,9 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, λόγω του εξορθολογισμού του κόστους προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού Mega.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €1,2 εκατ., βελτιωμένα κατά €5,0 εκατ. σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου παρουσιάζουν σημαντική εποχικότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου είναι σημαντικά βελτιωμένα κατά το β’ εξάμηνο της εκάστοτε χρήσης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενίσχυσε σημαντικά τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €119 εκατ. στις 30.6.2025. Τα καθαρά διαθέσιμα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των €50,2 εκατ., αντανακλώντας την ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και τη σημαντική ρευστότητα που διαθέτει ο Όμιλος.

Η ανάπτυξη των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά το α’ εξάμηνο του 2025 οφείλεται σε οργανική ανάπτυξη. Κατά το β’ εξάμηνο του 2025 αναμένεται η περαιτέρω ενίσχυση των αποτελεσμάτων του Ομίλου από την εξαγορά των εταιρειών Newsit E.Π.Ε. και Tlife Α.Ε. καθώς και από την επιτυχή υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, κ. Γιάννης Βρέντζος δήλωσε:

«Το α’ εξάμηνο του 2025 σηματοδότησε για την Alter Ego Media μια περίοδο ισχυρής οργανικής ανάπτυξης σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του στρατηγικού μας σχεδιασμού και την εμπιστοσύνη της αγοράς, όπως αποτυπώθηκε και στην επιτυχή εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και στη μετέπειτα πορεία της μετοχής μας. Με σταθερή προσήλωση στο επενδυτικό μας πλάνο για μετασχηματισμό σε ένα media tech group και τη στοχευμένη αξιοποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων, εκτιμούμε ότι θα επιτύχουμε περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας και ενίσχυση των οικονομικών μας μεγεθών. Η στρατηγική μας θέση και η ισχυρή χρηματοοικονομική μας διάρθρωση δημιουργούν τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη στον δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της Ψυχαγωγίας, με γνώμονα τη δημιουργία διαρκούς αξίας για τους μετόχους μας»