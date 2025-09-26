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Αύξηση 7,3% στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της Interlife το α&#039; Εξάμηνο 2025
Αναλύσεις
17:24 - 26 Σεπ 2025

Αύξηση 7,3% στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της Interlife το α' Εξάμηνο 2025

Reporter.gr Newsroom
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Κερδοφορία, αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων, Ενεργητικού, Επενδύσεων και Αποθεμάτων καθώς και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν τα Αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2025 της INTERLIFE.

Συγκεκριμένα, τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 13,4 εκατ. €, προερχόμενα, από Ασφαλιστική Δραστηριότητα 3,96 εκατ. € έναντι -4,99 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου και από Επενδυτική Δραστηριότητα 11,93 εκατ. € έναντι 7,40 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου.

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 54,88 εκατ.€ (+7,34%) έναντι 51,13 εκατ.€ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ενώ τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 49,86 εκατ.€ (+3,26%) έναντι 48,28 εκατ.€.

Το Ενεργητικό ανήλθε σε 362,35 εκατ.€ (+6,49%) έναντι 340,26 εκατ.€ της 31/12/2024.

Τα Αποθέματα έφθασαν τα 192,69 εκατ.€ έναντι 183,04 εκατ.€ το 2024 (+ 5,27%)

Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε 342,36 εκατ.€ (+5,90%) έναντι 323,29 εκατ.€ της 31/12/2024. Οι βασικές τοποθετήσεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 30/06/2025 αφορούσαν: 8% σε Ακίνητα, 51% σε Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, 18% σε Αμοιβαία Κεφάλαια, 11% σε Εισηγμένες Μετοχές και 12% σε Μετρητά Διαθέσιμα.

Υψηλές χαρακτηρίζονται και οι επιδόσεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας της Εταιρίας. Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στο 155,84%, ενώ ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 618,21%.

Όλα τα παραπάνω έχουν προσδιοριστεί με το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 17 που εφαρμόζει η εταιρία από 1/1/2023.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 17:26
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