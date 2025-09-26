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Mahou San Miguel: Μια ιστορική μπύρα έρχεται στην Ελλάδα
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17:22 - 26 Σεπ 2025

Mahou San Miguel: Μια ιστορική μπύρα έρχεται στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Μία από τις πιο εμβληματικές μπύρες της Ισπανίας, με ιστορία 130 ετών, η Mahou Cinco Estrellas διανέμεται πλέον αποκλειστικα στην ελληνική αγορά μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με την ΕΖΑ.

H Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) με σταθερή παρουσία στην ελληνική αγορά μπύρας και μακρόχρονη πορεία ως ανεξάρτητη ζυθοποιία, ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, τη στρατηγική της συνεργασία με τη Mahou San Miguel, τη μεγαλύτερη ζυθοποιία της Ισπανίας και έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στη βιομηχανία μπύρας της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η ΕΖΑ γίνεται ο επίσημος διανομέας της Mahou στην Ελλάδα – της nº1 μπύρας στην Ισπανία, μιας εμβληματικής premium Pale Lager από τη Μαδρίτη με πλούσια κληρονομιά και της πιο πολυβραβευμένης ισπανικής μπύρας παγκοσμίως.

Η Mahou Cinco Estrellas αποτελεί μια αυθεντική έκφραση της ισπανικής ζυθοποιίας, με πλούσια αρωματική ταυτότητα, λαμπερό χρυσαφί χρώμα και απόλυτα ισορροπημένο σώμα. Η Mahou CincoEstrellas δημιουργήθηκε για τους αληθινούς λάτρεις της μπύρας που αναζητούν μια αυθεντική εμπειρία γεύσης, με ξεκάθαρο και αναγνωρίσιμο χαρακτήρα.

Διαθέσιμη σε περισσότερες από 70 χώρες, παραμένει η αγαπημένηεπιλογη τόσο στην Ισπανία όσο και διεθνώς.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης και εμπλουτισμού του χαρτοφυλακίου της ΕΖΑ, με στόχο την παροχή ποιοτικών επιλογών με διεθνές αποτύπωμα.

Με περισσότερα από 130 χρόνια ιστορίας και παρουσία σε πάνω από 70 χώρες, η Mahou San Miguel ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά μέσα από αυτή τη συμφωνία με την ΕΖΑ, εξασφαλίζοντας την παρουσία της πιο εμβληματικής της μάρκας στην Ελλάδα.

O Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης, δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή αποτελεί τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη για όλους εμάς στην ΕΖΑ», δήλωσε ο Νικήτας Ασπιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΖΑ. «Είμαστε υπερήφανοι που εμπλουτίζουμε το premium χαρτοφυλάκιό μας με ένα τόσο ξεχωριστό Εμπορικό Σήμα και παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε αυθεντικές, υψηλής ποιότητας εμπειρίες μπύρας στους Έλληνες καταναλωτές».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 18:30
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