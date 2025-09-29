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Alpha Bank: Διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους €111,4 εκατ. – Στις 1 Δεκεμβρίου η αποκοπή
Αναλύσεις
22:00 - 29 Σεπ 2025

Alpha Bank: Διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους €111,4 εκατ. – Στις 1 Δεκεμβρίου η αποκοπή

Reporter.gr Newsroom
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Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η «Τράπεζα» ή «Alpha Bank”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με ημερομηνία 26.9.2025 ενέκρινε για την εταιρική χρήση 2025 τη διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού Ευρώ 111.388.046,88 στους Μετόχους της Τράπεζας μέσω της καταβολής σε μετρητά μεικτού ποσού Ευρώ 0,0481668788 ανά μετοχή (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η Τράπεζα).

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο προμέρισμα υπολογίζεται πριν από την παρακράτηση του επιβαλλόμενου φόρου (5% επί του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει). Ως εκ τούτου, το καταβλητέο καθαρό ποσό του προσωρινού μερίσματος σε μετρητά για τη διαχειριστική χρήση 2025 προς τους Μετόχους μετά την ως άνω παρακράτηση φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε Ευρώ 0,0457585348 ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι η Τράπεζα εφαρμόζει Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος ανά μετοχή θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Τράπεζα κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επί των βασικών ημερομηνιών σε σχέση με το προμέρισμα σε μετρητά, ως εξής:

α. 1.12.2025: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προσωρινού μερίσματος (ήτοι η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Τράπεζας θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος).

β. 02.12.2025: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων προσωρινού μερίσματος σε μετρητά (ήτοι η ημερομηνία κατά την οποία δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος θα είναι όλοι οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της Τράπεζας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων).

γ. 05.12.2025: Ημερομηνία έναρξης καταβολής προσωρινού μερίσματος σε μετρητά (η ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η καταβολή προσωρινού μερίσματος σε μετρητά).

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διανομή σε μετρητά υπόκειται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το προσωρινό μέρισμα σε μετρητά καταβάλλεται μέσω της Alpha Bank (ορισθείσα πληρώτρια τράπεζα), ως ακολούθως:

− Μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιών των Μετόχων, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες/ εταιρείες επενδύσεων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και των σχετικών αποφάσεών του.

− Ειδικά σε περιπτώσεις καταβολής σε νόμιμους κληρονόμους θανόντων δικαιούχων Μετόχων, των οποίων οι κινητές αξίες τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της οικείας Μερίδας στο Σ.Α.Τ. υπό τον χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η διαδικασία καταβολής μερίσματος θα πραγματοποιείται μέσω της Alpha Bank μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης του κληρονόμου από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και κατόπιν επικοινωνίας του με αυτήν.

– Για τους δικαιούχος που τηρούν τους τίτλους τους σε υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα/ επιχείρηση επενδύσεων ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω της Alpha Bank κατόπιν επικοινωνίας του δικαιούχου με αυτήν.

Διευκρινίζεται στους Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του προσωρινού μερίσματος παραγράφεται, εάν το προσωρινό μέρισμα δεν εισπραχθεί εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο θεμελιώθηκε το αντίστοιχο δικαίωμα (άρθρο 250, περίπτωση 15 του Αστικού Κώδικα) και ότι μετά το πέρας του εν λόγω διαστήματος τυχόν σχετικό ποσό θα περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1195/1942.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2025 - 21:52
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