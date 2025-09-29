ALCO: Πρώτη η ΝΔ, τρίτη η Ελληνική Λύση – Το 19% «κλείνει μάτι» σε πιθανό κόμμα Τσίπρα

Σημαντικό προβάδισμα, της τάξης των 12,5 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων, διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, όπως προκύπτει από ευρήματα δημοσκόπησης της ALCO που παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα (29/9) στον Alpha.

Ειδικότερα, η ΝΔ συγκεντρώνει το 24%, με το ΠΑΣΟΚ στο 11,5% και την Ελληνική Λύση στην τρίτη θέση με 9,3%. Ακολουθούν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας με 7,1% και ΣΥΡΙΖΑ με 6,2%.

Στο 3,6% μετρήθηκε η Φωνή Λογικής, στο 2,5% το ΜέΡΑ25, στο 2,3%το Κίνημα Δημοκρατίας, στο 2,1% η Νίκη και στο 1,3% η Νέα Αριστερά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο ότι μόνο το 36% των ερωτηθέντων θεωρεί πως υπάρχει κάποιο κόμμα που το εκφράζει σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 61% δεν βρίσκει πολιτική εκπροσώπηση.

Το μεταναστευτικό και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίκεντρο των ανησυχιών

Το μεταναστευτικό ζήτημα αναδεικνύεται ως η μεγαλύτερη πηγή δυσαρέσκειας για την κοινή γνώμη, καθώς το 71% των πολιτών κρίνει αναποτελεσματική την κυβερνητική πολιτική στον τομέα αυτό.

Παράλληλα, το 54% δεν πιστεύει πως θα αποδοθούν ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα και με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην υπόθεση.

Συγκάλυψη, διαφθορά και αναποτελεσματικότητα

Η λέξη συγκάλυψη είναι αυτή που χαρακτηρίζει καλύτερα τη κυβέρνηση, σύμφωνα με το 74% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση, έναντι του 14% που επέλεξε τη λέξη διαφάνεια.

Αντίστοιχα, το 70% κρίνει ότι η λέξη διαφθορά χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση έναντι του 14% της εντιμότητας και αντίστοιχα, 69% της αναποτελεσματικότητας έναντι του 23% της αποτελεσματικότητας.

Αρνητικά βλέπουν οι ψηφοφόροι και τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής, καθώς το 62% θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντα της χώρας ενώ το 25% θεωρεί ότι το κάνει.

Θετικό το 19% στο κόμμα Τσίπρα

Τέλος, ένα 19% των πολιτών εμφανίζεται θετικό απέναντι στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ποσοστά αυτά εκτοξεύονται στο 78% μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος Κασσελάκη και στο 54% στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Υψηλή αποδοχή καταγράφεται και στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας (50%), ενώ σαφώς χαμηλότερο είναι το ποσοστό στους υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ, όπου περιορίζεται στο 21%.

Όπως διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, κ. Παναγόπουλος τα ποσοστά αυτά περιγράφουν μία καλή βάση για τη δημιουργία κόμματος, αλλά ξεκαθάρισε πως τα συναισθήματα δεν σημαίνει και πρόθεση ψήφου.