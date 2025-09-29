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ALCO: Πρώτη η ΝΔ, τρίτη η Ελληνική Λύση – Το 19% «κλείνει μάτι» σε πιθανό κόμμα Τσίπρα
Πολιτική
20:11 - 29 Σεπ 2025

ALCO: Πρώτη η ΝΔ, τρίτη η Ελληνική Λύση – Το 19% «κλείνει μάτι» σε πιθανό κόμμα Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικό προβάδισμα, της τάξης των 12,5 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων, διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, όπως προκύπτει από ευρήματα δημοσκόπησης της ALCO που παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα (29/9) στον Alpha.

Ειδικότερα, η ΝΔ συγκεντρώνει το 24%, με το ΠΑΣΟΚ στο 11,5% και την Ελληνική Λύση στην τρίτη θέση με 9,3%. Ακολουθούν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας με 7,1% και ΣΥΡΙΖΑ με 6,2%.

Στο 3,6% μετρήθηκε η Φωνή Λογικής, στο 2,5% το ΜέΡΑ25, στο 2,3%το Κίνημα Δημοκρατίας, στο 2,1% η Νίκη και στο 1,3% η Νέα Αριστερά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο ότι μόνο το 36% των ερωτηθέντων θεωρεί πως υπάρχει κάποιο κόμμα που το εκφράζει σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 61% δεν βρίσκει πολιτική εκπροσώπηση.

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Το μεταναστευτικό και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίκεντρο των ανησυχιών

Το μεταναστευτικό ζήτημα αναδεικνύεται ως η μεγαλύτερη πηγή δυσαρέσκειας για την κοινή γνώμη, καθώς το 71% των πολιτών κρίνει αναποτελεσματική την κυβερνητική πολιτική στον τομέα αυτό.

Παράλληλα, το 54% δεν πιστεύει πως θα αποδοθούν ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα και με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην υπόθεση.

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Συγκάλυψη, διαφθορά και αναποτελεσματικότητα

Η λέξη συγκάλυψη είναι αυτή που χαρακτηρίζει καλύτερα τη κυβέρνηση, σύμφωνα με το 74% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση, έναντι του 14% που επέλεξε τη λέξη διαφάνεια.

Αντίστοιχα, το 70% κρίνει ότι η λέξη διαφθορά χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση έναντι του 14% της εντιμότητας και αντίστοιχα, 69% της αναποτελεσματικότητας έναντι του 23% της αποτελεσματικότητας.

Αρνητικά βλέπουν οι ψηφοφόροι και τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής, καθώς το 62% θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντα της χώρας ενώ το 25% θεωρεί ότι το κάνει.

Θετικό το 19% στο κόμμα Τσίπρα

Τέλος, ένα 19% των πολιτών εμφανίζεται θετικό απέναντι στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ποσοστά αυτά εκτοξεύονται στο 78% μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος Κασσελάκη και στο 54% στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Υψηλή αποδοχή καταγράφεται και στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας (50%), ενώ σαφώς χαμηλότερο είναι το ποσοστό στους υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ, όπου περιορίζεται στο 21%.

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Όπως διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, κ. Παναγόπουλος τα ποσοστά αυτά περιγράφουν μία καλή βάση για τη δημιουργία κόμματος, αλλά ξεκαθάρισε πως τα συναισθήματα δεν σημαίνει και πρόθεση ψήφου.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2025 - 20:27
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