ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έντονη γαλλική επιρροή στο ΧΑ - Ποιες «άμυνες» μπορεί να βγάλει η ελληνική αγορά
Αναλύσεις
08:50 - 07 Οκτ 2025

Έντονη γαλλική επιρροή στο ΧΑ - Ποιες «άμυνες» μπορεί να βγάλει η ελληνική αγορά

Reporter.gr Newsroom
Απώλειες έφερε στο ΧΑ (ΓΔ 2053 -1,14%) η νέα κρίση στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί λόγω αδυναμίας υπερψήφισης κοινού προϋπολογισμού λιτότητας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρόεδρος Μακρόν έχει πλέον ελάχιστες επιλογές όπου καμία από αυτές δεν μοιάζει ´φιλική´ προς τις αγορές (νέες βουλευτικές ή νέες προεδρικές εκλογές), κάτι που οι επενδυτές έτρεξαν να ανατιμολογήσουν χθες με αποτέλεσμα κλάδοι όπως ο τραπεζικός να σημειώσουν σημαντικές απώλειες.

Όπως είναι γνωστό, στην παγκοσμιοποιημένη αγορά στην οποία κινούμαστε, η σύγκριση μεταξύ ομοειδών κλάδων και μετοχών είναι και άμεση και αυτονόητη. Ως εκ τούτου η πορεία πχ. της Societe Generale ή της Credit Agricole έχει περισσότερη σημασία από όση πιστεύουμε, ιδιαίτερα για ένα κλάδο που στην Ελλάδα παίζει τον βασικότερο ρόλο τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην πορεία της αγοράς.

Η στάθμιση του ΔΤΡ στο 42% περίπου του ΓΔ σε συνάρτηση με το εξαιρετικό +85% από την αρχή του χρόνου, μπορεί να δημιουργήσει εύκολα συνθήκες προσφοράς τίτλων για αποκόμιση κερδών από ξένους - κυρίως - επενδυτές εάν θεωρήσουν ότι risk/ reward ratio έχει αλλάξει.

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική αγορά έχει να αντιπαραβάλει - και επίσημα με την υποβολή του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2026 - σημαντικές δημοσιονομικές επιτυχίες, με την πρόβλεψη για το ΑΕΠ του 2026 να φτάνει στο 2,4% (από 2,2% φέτος) ενώ τα πρωτογενή πλεονάσματα θα κινηθούν στα επίπεδα του 3,6% για φέτος και 2,8% για του χρόνου αν και οι εκτιμήσεις αυτές φαίνονται ότι θα ξεπεραστούν εύκολα.

Το κρίσιμο μέγεθος είναι η πρόβλεψη για αύξηση 10,2% στις επενδύσεις, μέγεθος που οριοθετείται και από την απορρόφηση των κονδυλίων του ΤΑΑ κάτι που θα μας συντροφεύει στα επόμενα χρόνια.

Στο επιχειρηματικό πεδίο συνεχίστηκε το τεράστιο ενδιαφέρον των επενδυτών για ελληνικές ομολογιακές εκδόσεις, με την ΠΕΙΡ να εκδίδει perpetual bond (με περιορισμό μη ανάκλησης στην επταετία) ύψους 600 εκ. με την έκδοση να συγκεντρώνει προσφορές άνω των 3 δις και το τελικό επιτόκιο αρκετά χαμηλότερα από το αρχικό (6,125%).

Επίσημη έναρξη της ΔΠ της Euronext για την ΕΧΑΕ έως τις 17/11 που ζητάει κατ´ ελάχιστο το 67% των μετοχών και προτείνει σχέση ανταλλαγής 20 μετοχές ΕΧΑΕ για 1 Euronext που με βάση την χθεσινή τιμή της τελευταίας (124€) αντιστοιχεί σα τιμή 6,22€ για την ΕΧΑΕ , αρκετά δηλαδή χαμηλότερα από τα μεγέθη που συζητιόντουσαν αρχές Αυγούστου όταν πρωτομαθεύτηκε η πρόταση (7,14€).

Ο ΤΙΤΑΝ φαίνεται να απομακρύνεται από την κρίσιμη στήριξη των 34,40, η ΕΕΕ έγραψε θετικό κλείσιμο μετά από καιρό ακριβώς πάνω στο όριο bear market, ενώ η Metlen έχει διασπάσει σημαντικές στηρίξεις.

Στον - κρίσιμο - τραπεζικό κλάδο υπάρχουν σαφείς διαφοροποιήσεις , ειδικά σε μετοχές που εκτός του ενεργοποιημένου buyback έχουν και σημαντικές χρηματικές διανομές μέσα στον επόμενο μήνα (προμερίσματα).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών
Ειδήσεις

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»
Ειδήσεις

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

ΧΑ: Γιόρτασε την αναβάθμιση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Γιόρτασε την αναβάθμιση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Γαλλία: Όχι των σοσιαλιστών στον προϋπολογισμό παρά την αισιοδοξία Λεκορνί
Ειδήσεις

Γαλλία: Όχι των σοσιαλιστών στον προϋπολογισμό παρά την αισιοδοξία Λεκορνί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Πολιτική
08/10/2025 - 19:12

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Πολιτική
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ